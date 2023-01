Zelenskyj telefonoval s Čaputovou: O čo požiadal slovenskú prezidentku a čo mu SĽÚBILA?

Oznámil to v piatok Zelenskyj na sociálnych sieťach, informuje TASR. „S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sme hovorili o ďalšej obrannej spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskom. Pozval som ju, aby sa pripojila k implementácii mierového plánu. Hovorili sme o spoločných medzinárodných podujatiach,“ napísal Zelenskyj.

Čaputová ubezpečila Zelenského, že Slovensko bude v rámci svojich možností a kapacít pokračovať v podpore Ukrajiny. Potvrdila, že jej prezident predstavil desaťbodový plán, ktorý má dosiahnuť spravodlivý mier a je v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov.

„Všetky kroky, ktoré povedú k ukončeniu tejto brutálnej vojenskej agresie Ruska a nastoleniu trvalého mieru v Ukrajine ako Slovensko podporíme,“ vyhlásila na sociálnej sieti.

Ako dodala prezidentka, Zelenskyj jej v telefonáte tiež zagratuloval k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a občanom SR poprial v novom roku všetko dobré. Zároveň poďakoval za podporu, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine, vrátane pomoci ľuďom, ktorých vojna vyhnala zo svojej krajiny.

Zahŕňa napríklad stiahnutie ruských vojakov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny. To by znamenalo, že Rusko sa vzdá štyroch oblastí, ktoré anektovalo v septembri, a Krymského polostrova, ktorý anektovalo ešte v roku 2014.

