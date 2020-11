3. november 2020 Zo Slovenska Šéfka generálnej prokuratúry mala pozitívny test. Miesto karantény išla do práce

Kováčiková napriek pozitívnu antigénovému testu išla do práce namiesto do karantény. Dočasný policajný prezident Peter Kovařík Kováčikovej postup preskúma.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. V kancelárii sa následne zastavila odovzdať agendu.

Uviedla to hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Na to, že Kováčiková napriek pozitívnu antigénovému testu išla do práce namiesto do karantény, upozornil Denník N.

Miesto karantény do práce

„Prvá námestníčka generálneho prokurátora bola riadne objednaná na testovanie na štvrtok (29. 10.) v rámci celoplošného testovania. Žiadne príznaky ochorenia COVID-19 nemala. Po konzultácii s príslušným lekárom po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka generálneho prokurátora vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii generálneho prokurátora s cieľom odovzdania agendy. S nikým už do styku neprišla, veci rozdelila a ponechala s odkazom na pracovnom stole,“ objasnila hovorkyňa.

Podľa nej všetky osoby, ktoré pred jej testovaním boli v úzkom kontakte s Kováčikovou, boli opakovane pretestované s negatívnym výsledkom. „Okrem jednej osoby z iného organizačného útvaru, s ktorou bola v minulom týždni v pracovnom kontakte, ktorá bola pozitívne testovaná, pričom pôvodca nákazy nie je známy,“ dodala Tökölyová.

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík Denníku N potvrdil, že Kováčikovej postup preskúmajú.

Zdroj: TASR