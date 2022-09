Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič: Mafia už chladí šampanské Cristal. SaS povalí TRETIU protikorupčnú vládu Minister financií a šéf hnutia OĽANO Igor Matovič tvrdí, že strana SaS povalí v pondelok (5. 9.) vládu. 4. september 2022 Správy Politika

Uviedol to na sociálnej sieti. Liberáli zo svojho odchodu z koalície vinia Matoviča. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

Povalí tretiu vládu?

Matovič skonštatoval, že pôjde už o tretie povalenie demokratickej a protikorupčnej vlády stranou SaS. Poukázal pritom na vládu jeho a Ivety Radičovej. Cieľom strany je podľa neho „potupiť“ hnutie OĽANO. „Tlak je obrovský, veď vidíte všade možne. My to však nevzdáme,“ doplnil.

„V 2011 vydieral Ivetu Radičovú. Hrozil, že ak nebude po jeho, vytúženú a vymodlenú vládu povalí. Chladnokrvne to urobil, hoci vopred vedel, že Euroval bude za dva dni aj tak schválený. Nasledujúce roky prišlo korupčné peklo z dielne tej najhoršej slovenskej mafie so smrťou Jána a Martiny. On bol však so svojím dielom spokojný, mafia tiež. Euroval zachránil eurozónu pred rozpadom, čo bol presný opak toho, čím ľudí balamútil,“ napísal v statuse Matovič.

Minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling reagoval, že za odchod ministrov SaS môže práve Matovič.

„Pri takomto ministrovi, ktorý blokuje financie aj na úplne bežné veci a sústavne vyrába konflikty, jednoducho nemôžeme fungovať,“ uviedol. Matovičovi a OĽANO je podľa neho prednejší vlastný post než normálne fungujúci štát.

Dlhodobý spor

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V stredu (31. 8.), keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy. Ak ich SaS podporí, Matovič má z vlády odísť. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odchode.

Šéf SaS Richard Sulík podal v stredu ráno demisiu z funkcie ministra hospodárstva. Ostatných ministrov za SaS požiadal, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.

Zdroj: TASR