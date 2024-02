16. február 2024 Rastislav Búgel Politika Matovič opäť prerazil DNO! Šimkovičovú prirovnal k MŔTVEJ Martinke z Turca Matovič najnovším príspevkom zosmiešnil ministerku aj roky zosnulú Martinku z Turca. Od komentujúcich to poriadne schytal.

Igor Matovič je známy svojimi nevyberanými vyjadreniami. Na svojom facebookovom profile často zdieľa poriadne kontroverzné príspevky.

Najnovšie Matovič opäť rozdúchal vášne.

Zosmiešnil ministerku aj nebohú Martinku z Turca

Na Facebooku zverejnil koláž, na ktorej je ministerka kultúry Martina Šimkovičová a nebohá Martina Chovancová, ktorá bola známa ako Martinka z Turca.

Spojenú fotografiu dopĺňa text „Navždy legendy“. Sám Matovič k príspevku napísal: „Akoby ich jedna mater mala.“

Zdá sa, že predseda hnutia Slovensko (bývalé OĽANO) však zosmiešňovaním kontroverznej ženy, ktorá zomrela v roku 2016, poriadne prestrelil.

Na príspevok reagovalo vyše 6-tisíc ľudí a pribudlo pod ním 2 400 komentárov. Hoci časť komentujúcich sa na kontroverznom príspevku zabávala, našli sa aj takí, ktorí politikovi poriadne naložili.

Ľudia sa do neho pustili

„Sa vám čudujem komentujúci, že na také dno, kam padol týmto jeho príspevkom, reagujete… Nepochopili ste, že on sa v tom vyžíva a možno aj ukája. Neustále štvať proti sebe ľudí a takýmito príspevkami si to len kontroluje… A najhoršie je, že sa neštíti použiť na to aj zosnulú osobu. Pre mňa je on týmto čo zverejnil úbohý duchovný bezdomovec,“ napísal Valter.

„Trošku úcty k ženám a mŕtvym by nezaškodilo. Najprv máte plné ústa človečiny a na druhý deň zo seba urobíte totálneho hňupa, čo sa neštíti otierať ústa o mŕtvu,“ reagovala Jana a Nika dodala: „Toto je trápnosť prvej triedy vyťahovať fotku a zosmiešňovať niekoho, kto už umrel. Veľké dno je toto.“

Nálož negatívnych komentárov pokračuje: „To už je cez čiaru, nemyslíte? Kde je ľudskosť a úcta?“

„Fest trápne… Martinka z Turca je dávno v nebi. Trošku pohnúť šedou hmotou v tej gebuli,“ nešetrila bývalého premiéra Lidka.

Akoby ich jedna mater mala: Posted by Igor Matovic on Thursday, February 15, 2024

Zdroj: Dnes24.sk