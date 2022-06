Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič AVIZOVAL dobré správy: Prišiel na tlačovku a TAKTO obhajoval svoj balíček Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa na sociálnej sieti "dušoval", že dnes, teda vo štvrtok (30.6.) príde s dobrou správou. 30. jún 2022 han Zo Slovenska

Slovensko by malo mať k dispozícii v tomto roku oproti schválenému rozpočtu navyše 1,52 miliardy eur a v budúcom by mal rast príjmov oproti rozpočtu dosiahnuť 1,976 miliardy eur.

Môže za to inflácia

Dôvodom je inflácia, ale aj zlepšený výber daní. Rast výberu daní má aj protistranu vo forme nárastu výdavkov, upozornil pri prezentácii daňovej prognózy riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy.

I keď bude príjem do rozpočtu vyšší, zároveň vzrastú aj výdavky štátu na kompenzáciu vyšších cien a vyšších miezd vo verejnom sektore. Tieto vplyvy však zatiaľ nie sú v daňovej prognóze úplne špecifikované.

„Preto hovoríme, že pokiaľ vláda, minister, ktorýkoľvek príde s návrhom na nové politiky, nové opatrenia, vždy si to bude vyžadovať aj kompenzačné opatrenia,“ povedal Valachy. Štátny tajomník MF Marcel Klimek dodal, že objem predpokladaných zvýšených výdavkov zrejme presiahne dve miliardy eur.

Potom prišiel…

Klimek pripomenul, že vláda sa bude musieť v najbližších rokoch vyrovnať aj s úlohami, ktoré jej vyplývajú z platných zákonov. „My v rozpočtovom procese samozrejme vidíme, že budeme mať o dve miliardy vyššie príjmy. Podľa zákona o výdavkových limitoch musíme znížiť naše výdavky zhruba o 600 miliónov a rok na to o ďalších 600 miliónov,“ uviedol Klimek.

Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti musí navyše vláda viazať výdavky v sume troch percent a v roku 2024 musí vláda predstaviť vyrovnaný rozpočet. „Čo znamená oproti dnešku ušetriť štyri až 5,5 miliardy eur,“ zhrnul Klimek.

„Zajtra o 14.00 h príde jedna dobrá správa… Ale pst, nebojte sa, neodstúpim, až takú radosť mafii nikdy neurobím,“ napísal včera Matovič na Facebooku.

Čo povedal?

Keď sa už tlačovka končila, odrazu sa na nej zjavil sám financií Igor Matovič. „Na základe predložených dát začal obhajovať schválený prorodinný balíček s tým, že samosprávy určite nedostanú menej ako tvrdia,“ napísal portál tvnoviny.sk.

„V skutočnosti podľa tejto daňovej prognózy, ktorá bola zverejnená, dostanú aj po aplikácii vyššieho daňového bonusu od 1. júla približne o 150 miliónov eur viac,“ tlmočil portál tvonoviny.sk Matoviča. Na tento rok rozpočet ráta s príjmami samospráv z podielových daní vo výške 3,442 miliardy eur a podľa aktuálnej prognózy by to malo byť 3,596 miliardy eur.

Potešia sa starostovia?

Bývalý premiér pripomenul, že aj v budúcom roku bude situácia podobná. „Stále je to bude plus 74 miliónov. Myslím, že to je veľmi dobrá správa pre všetkých zodpovedných starostov a primátorov,“ dodal Matovič a poznamenal, že by v ďalšom roku mali samosprávy dostať spolu 3,76 miliardy eur.

Na úplný záver minister financií ešte nezabudol pripomenúť, že kvôli tomu by nemalo hroziť, aby samosprávy zvyšovali dane a iné poplatky pre málo financií. „Poplatky zvýšia iba tí starostovia a primátori, ktorí ich budú chcieť zvyšovať z iného dôvodu,“ uzavrel.

