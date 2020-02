4. február 2020 Tlačové správy Michal Sýkora: KANDIDUJEM KDE ŽIJEM - VOLÍM KOHO POZNÁM

Moje dlhoročné skúsenosti starostu obce a predsedu ZMOS potvrdzujú, že reálne a zodpovedné riešenia v najvyššej politike sa budú dať presadiť len vtedy, ak jednotlivé regióny budú mať silnejšie zastúpenie v parlamente i vo vláde.

Do politiky by sa malo dostať viac normálnosti, slušnosti, ľudskosti, ale najmä skúsenosti z miestnej a regionálnej politiky. Preto som sa rozhodol kandidovať do parlamentu. Ľudia žijúci v našich regiónoch očakávajú niek­toré riešenia, ktoré nedokážeme presadiť z miestnej či regionálnej úrovne.

Považujeme za kľúčové zmeniť volebný systém pre voľby do Národnej rady SR, namiesto jedného volebného obvodu vytvoriť osem podľa jednotlivých krajov.

Zdroj: Facebook

Poslanec musí cítiť svoju osobnú a priamu zodpovednosť voči konkrétnym voličom, ktorí ho v danom regióne volili. Tak pôjdu politici do volieb s vlastnou kožou, s vlastným menom a s priamou zodpovednosťou. Dnes to tak nie je. Všetci volení predstavitelia v politike, či už komunálnej, regionálnej, ale aj národnej majú svoju zodpovednosť voči voličom.

Chceme mať v parlamente zastúpenie úmerne počtu obyvateľov odborníkmi z regiónov.

Dnešný stav je pre obyvateľov východu nevyhovujúci, pretože obidva kraje na východe Slovenska majú iba polovicu poslancov z krajov v parlamente ako by mali mať. Chceme, aby poslanci mali trvalý pobyt v regiónoch, aby dôkladne poznali ich problémy a vedeli aj spôsob a formy ich riešenia. V Dobrej voľbe sa chcem venovať téme znižovania regionálnych rozdielov. S tým veľmi úzko súvisí aj podpora cestovného ruchu, dobudovanie diaľníc a rýchlostných ciest, či zonácia národných parkov.

Rovnako veľmi dôležitou mojou prioritou je podpora a modernizácia miestnej samosprávy, pretože v súčasnej podobe to mestá a obce dlhodobo neutiahnu k spokojnosti svojich obyvateľov a môže narastať nespokojnosť na oboch stranách. Musíme sa viac venovať aj podpore miestnej a regionálnej zamestnanosti a teda malým a stredným podnikateľom.

10–15 menších miestnych firiem dá prácu toľkým ľuďom ako jeden zahraničný investor s výraznou finančnou podporou štátu.

Ale nezabúdajme, že sme vidiecka krajina, kde v minulosti veľa ľudí pracovalo v poľnohospodár­stve, a to je potrebné oživiť. Máme dlhodobo nedoriešený rómsky problém. Čo obec alebo mesto, to si vyžaduje iný prístup k tejto problematike. Preto je potrebné hľadať účinné riešenia. Mnohé z týchto aktivít si vyžiadajú financie, verím, že čerpanie fondov EÚ pre budúce obdobie bude nastavené podľa reálnych potrieb regiónov.

S pozdravom

Michal SÝKORA

Starosta obce Štrba

Zdroj: Facebook

