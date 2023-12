Zdroj: TASR/AP , TASR/Ján Krošlák Mikuláš prinesie poriadnu nádielku: Na Slovensko dorazí výdatné SNEŽENIE Slovensko sa musí pripraviť na výdatnú snehovú nádielku. Sneh zasype veľkú časť územia už na Mikuláša. 5. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

5. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Mikuláš prinesie poriadnu nádielku: Na Slovensko dorazí výdatné SNEŽENIE Slovensko sa musí pripraviť na výdatnú snehovú nádielku. Sneh zasype veľkú časť územia už na Mikuláša.

Zdroj: TASR/AP , TASR/Ján Krošlák

Slovensko zažíva mrazivé dni, ktoré vystrieda ďalšia vlna sneženia. Nový sneh napadne už na Mikuláša.

Pripravte sa na sneženie

„V utorok si to cez naše územie zamieri teplý front. Ten však nebude príliš výrazný. Prinesie na naše územie sneženie, no to by sa malo vyskytnúť predovšetkým v Banskobystrickom kraji, ale bude slabé. Napadnúť by malo maximálne do 3 cm nového snehu,“ informuje portál iMeteo.sk.

Výrazné zrážky môžeme očakávať v noci z utorka na stredu.

Mikulášske sneženie

Mikulášske ráno už bude zasnežené na západnom a čiastočne aj na strednom Slovensku. Už v skorých ranných hodinách sa tak budeme musieť pripraviť na komplikácie v doprave. Sneženie má zasiahnuť hlavne naše najteplejšie regióny.

„Najvýdatnejšia vlna sneženia by totiž mala zasiahnuť Podunajskú nížinu a predovšetkým južné okresy ako sú Komárno, Nové Zámky, či Levice. Intenzita sneženia by mohla prekročiť aj hranicu 3 cm za hodinu. Sneh tak bude pribúdať pomerne rýchlo. Napomôžu mu aj priaznivé teploty, ktoré by sa mali pohybovať okolo nuly, respektíve slabo pod nulou,“ píše server.

Kde všade bude snežiť?

Mikuláš prinesie sneženie aj do Banskobystrického a do Žilinského kraja. Kým ráno by malo snežiť hlavne v krajných, západných okresoch, popoludní sa sneženie rozšíri do všetkých oblastí stredného a východného Slovenska. Najvýdatnejšie však bude stále snežiť v južných okresoch.

„Sneženie tak už začne spôsobovať komplikácie aj na horských priechodoch stredného Slovenska. Problémy sa tak z Podunajskej nížiny rozšíria nad stredné Slovensko, zatiaľ čo na krajnom západe začnú zrážky ustávať. V noci zo stredy na štvrtok by sa celé zrážkové pole malo presúvať smerom nad východné Slovensko a snežiť tak začne aj tu,“ upozorňuje iMeteo.sk.

Na Mikuláša by malo najviac snehu napadnúť na juhu západného Slovenska a to 10–20 cm. Zvyšok západného Slovenska, s výnimkou Myjavy a Záhoria, by mal očakávať do 10 centimetrov snehu. V Žilinskom kraji napadne do 5 centimetrov a v Banskobystrickom kraji do 10 centimetrov čerstvého snehu.

Snežiť bude aj vo štvrtok

„Počas noci zo stredy na štvrtok by sa mali zrážky presúvať aj nad ďalšie časti stredného a východného Slovenska, pričom na juhu západného Slovenska by malo snežiť aj naďalej najvýraznejšie. Aktuálne výstupy numerického modelu ICON naznačujú, že by mohlo na juhu západného Slovenska napadnúť až okolo 30 cm čerstvého snehu. Predpovede však treba brať triezvejšie. Časť snehu sa môže topiť a nie je isté ani konečné skupenstvo, nakoľko všetko bude opäť záležať od presnej polohy tlakovej níže,“ píše server.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

