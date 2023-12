Zdroj: TASR/Daniel Stehlík , TASR/AP Vianoce na BLATE? Najnovšie PREDPOVEDE ukazujú, na akú zimu sa musíme pripraviť Vyzerá to tak, že zasnežených Vianoc sa tento rok nedočkáme. Čo predpovedajú najnovšie modely? 4. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Daniel Stehlík , TASR/AP

Tohtoročná meteorologická zima, ktorá sa začala 1. decembra, odštartovala vo veľkom štýle. Do Európy priniesla sneženie, ktoré dorazilo aj na Slovensko.

Vlnu sneženia vystriedali tuhé mrazy, pričom vo viacerých lokalitách nočné teploty klesli až k hranici –20 °C. Nastal tak čas, aby sme sa pozreli, aké počasie nás čaká počas najbližších týždňov.

Prvá časť mesiaca bude chladná

„Podľa prognózy numerického modelu ECMWF sa prvá dekáda decembra bude v strednej a vo východnej Európe niesť v chladnom duchu. Priemerná teplota bude o 3 až 5 °C nižšia ako je dlhodobý teplotný priemer. Nadpriemerne teplo by malo byť len na Pyrenejskom polostrove a vo Francúzsku,“ informuje portál iMeteo.sk.

Z hľadiska zrážok bude obdobie do 10. decembra zrážkovo priemerné až slabo nadpriemerné. Nasledujúce dni by sa mali niesť v zimnom duchu, pričom sneh by sa mal topiť len v nížinách.

„Na začiatok decembra je typické, že ak aj v nížinách napadne sneh, tak sa pomerne rýchlo roztopí. Na severe a na horách by sa však snehová pokrývka mala zvýrazňovať a snehu bude čoraz viac. Najbližšia vlna sneženia nás čaká už túto stredu,“ dodáva portál.

Ešte môže prísť sneženie

Numerické modely pre druhú decembrovú dekádu pre naše územie predpovedajú. naďalej teplotne priemerné až slabo podpriemerné teploty. Čo sa týka zrážok, tak tam sa očakáva slabo nadpriemerné počasie. „Vyzerá to teda tak, že aj pár dní pred Vianocami nás zrejme čakajú vpády chladného vzduchu, ktoré by opäť mohli priniesť snehové zrážky do nížin,“ píše iMeteo.sk.

Ako bude na Vianoce?

Už sme si zvykli, že v posledných rokoch sa v období Vianoc oteplí. Zdá sa, že tak to bude vyzerať aj nadchádzajúce sviatky. Aktuálne predpovede totiž naznačujú, že v posledné decembrové dni sa v celej Európe očakáva teplotne nadpriemerné počasie.

V našej oblasti sa očakáva priemerná teplota o 1 až 3 °C vyššia ako je normál. Server dodáva, že pravé zimné počasie je na väčšine územia na záver roka takmer vylúčené.

V skratke – najchladnejšie počasie zažívame práve teraz. V závere mesiaca však môžeme očakávať o niečo teplejší vzduch. „Snehová pokrývka má teda možnosť sa udržať na severe až do Vianoc, naopak v nížinách sa bude snehová pokrývka topiť, avšak sneh sa niekoľkokrát dočasne objaví. V závere roka by sa mohla snehová pokrývka topiť výraznejšie,“ doplnil portál.

Zdroj: iMeteo.sk

