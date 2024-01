7. január 2024 ELA Technológie Milióny Slovákov sa NIKOMU nedovolajú! Niekoľko dní nebude fungovať ani INTERNET Dôvodom je vypínanie 3G siete a prechádzanie na novšie, modernejšie 4G či 5G.

Zdroj: TASR/DPA

Mobilný operátor Orange k 30.9.2023 celkovo evidoval 2,403 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb. A práve jeho klienti musia v najbližších dňoch a týždňoch počítať s výpadkom siete.

Výpadky služieb

Maximálne 20-minútové výpadky hlasovej aj dátovej siete postihnú od januára do februára zákazníkov operátora Orange. Píše o nich operátor na svojom webe.

V zozname nájdete presné dni a lokality, kedy vám služby nebudú fungovať.

Modernejšia sieť

Dôvodom obmedzených služieb je postupné vypínanie siete 3G a prechádzanie na modernejšie 4G a 5G. Aj konkurenčný Telekom už sieť 3G vypol počas novembra a od januára ju začne vypínať aj O2.

Výpadky podľa operátora Orange budú prebiehať v nočných hodinách (približne v čase 0:00 – 6:00). Odstávky sa týkajú všetkých typov sietí a naplánované sú na 18. január až 22. február.

Po avizovanom, maximálne 20-minútovom, výpadku by sa malo podľa Orangeu zariadenie automaticky znova prihlásiť do siete. Ak sa to však nestane, operátor odporúča zariadenie vypnúť a znova zapnúť. V prípade problémov je operátora možné kontaktovať na čísle 0800 500 555 v čase od 7. do 22. hodiny.

