7. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Minister obrany Kaliňák PREKVAPIL! Pripustil možný nákup ĎALŠÍCH stíhačiek F-16 Minister obrany Robert Kaliňák načrtol možný nákup ďalších amerických stíhačiek.

V tomto roku Ozbrojené sily SR očakávajú dodanie prvých troch stíhacích lietadiel F-16 americkej výroby. Ich dodanie zdržala pandémia. Zvyšné kusy by mali doraziť v roku 2025.

Dokopy máme objednaných 14 stíhačiek F-16, no ukázalo sa, že to nemusí byť konečný počet.

Minister obrany Robert Kaliňák bol hosťom diskusnej relácie Rádia Slovensko Otvorene s Annou Vargovou a prezradil viac.

Chýba nám protivzdušná obrana

Na otázku redaktorky, či je naozaj naša protivzdušná obrana v tak katastrofálnom stave, Kaliňák odpovedal: „Ona nie je v katastrofálnom stave. My ju proste nemáme. Momentálne ju vlastne vôbec nemáme. Jediný systém, ktorý je nasadený, je taliansky systém, ktorý je umiestnený v Malackách, alebo teda na základni v Kuchyni.“

„Problém je v tom, že postupne zisťujeme, že všetko to, čo tvrdila Hegerova vláda, alebo to, čo tvrdila Matovičova vláda, jednoducho nie je pravda. Tu my dáme S-300 a namiesto toho nás budú chrániť Patrioty, dokonca dve batérie celé prišli. Jedna bola tuším z Nemecka, druhú si nepamätám, aký bol jej pôvod, či Holandsko alebo priamo Spojené štáty. A v zásade obe odišli,“ uviedol Kaliňák.

Ako je to so životnosťou?

Keď redaktorka oponovala, že systémy S-300 mali byť na konci životnosti, minister obrany povedal, že všetko má určený čas, po ktorom sa dané zariadenie musí podrobiť kontrole. „Príde nejaký technik aj s nejakou odbornou firmou, ktorá príde a predĺži životnosť. Tak sa to robí na lietadlách, tak sa to robí na raketách, tak sa to robí na ostatných systémoch. Systémy sa modernizujú a upgradeujú. Máme dva nové Spartany (lietadlá, pozn. redakcie) a oba sú v sklade, pretože sa musia modernizovať, pretože sú na konci svojej životnosti a kúpili sme ich pred 7. rokmi,“ povedal Kaliňák s tým, že to platí aj pre systém S-300.

Dodal, že každá z týchto vecí má svoju hodnotu, ktorú je možné zvýšiť modernizáciou a obnovením životnosti.

Základ obranyschopnosti

Dodal, že Slovensko má rozjednaný aj systém stredného doletu z Izraela, pričom priznal, že ide o kvalitný systém, no ešte ho chcú porovnať ešte s troma ďalšími konkurenčnými systémami: „Pre mňa je vzdušná obrana najdôležitejšou časťou našej obranyschopnosti. Pretože v momentálnych vojenských plánoch je vždy základom každej invázie, základom každého útoku získanie vzdušnej prevahy.“

Podľa Kaliňáka je protivzdušná obrana kombináciou viacerých častí – pozemnej (systémy krátkeho, stredného a dlhého doletu) a leteckej podpory, pričom nasadenie oboch zložiek by malo byť čo najmasívnejšie: „Nie ako v minulosti, keď sa hľadelo hlavne na strategické ciele, ako sú napríklad jadrové elektrárne alebo nejaké významné uzly, či už dopravné alebo logistické, ale z môjho pohľadu aj civilné ciele. To znamená, aby sme mali kompletnú ochranu aj občanov.“

Pribudnú ďalšie stíhačky?

Premiér načrtol aj tému aktuálneho stavu armádnej letky. „Presne ako hovorili: "Viete, ani Migy nám nelietali. V podstate už lietali iba štyri.“ Tak ja som išiel teraz na kontrolu po tom, čo teda pán Naď takto ministerstvo fantasticky viedol, na dopravnú letku, kde som našiel deväť transportných lietadiel, ktoré Slovensko má, z ktorých bolo letuschopné jedno, jedno jediné z deviatich," povedal v diskusnej relácii Robert Kaliňák.

Ako sme spomínali v úvode, 14 objednaných amerických stíhačiek F-16 nemusí byť konečné číslo. "Môže prísť k diskusii o posilnení krídla v rámci F-16, aby vlastne tá ochrana vzdušných, ako aj pozemných síl, mohla byť intenzívnejšia… Zo štrnástich možno na osemnásť,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák.

Rekonštrukcia letiska Sliač mešká, a tak podľa Kaliňáka budú musieť nové stíhačky stáť v Kuchyni. Na jar by sa podľa neho mohli začať prvé stavebné práce a dokončenie plánujú v priebehu dvoch rokov.

Kaliňák dodal, že náš vzdušný priestor aktuálne chránia české, poľské a maďarské stíhačky. Odmieta špekulácie, že by sa naše nové lietadlá F-16 dočasne umiestnili na letiskách v susednom Česku. „Ďakujeme našim susedom, ale základom suverenity je schopnosť obrániť sa. To je prvá vec. A druhá vec, ešte aj naše lietadlá, ktoré sme si kúpili, budeme parkovať zahraničí, pretože nie sme schopní opraviť si vlastné letiská? To je už asi zahanbujúce,“ uviedol.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk