6. február 2024 Regióny NAJZADLŽENEJŠIE mesto pozvalo na jarmok Daru Rolins! Radšej opravte CHODNÍKY, hromžia ľudia Zlaté Moravce sa poriadne buchli po vrecku. Na jarmok si pozvali speváčku Daru Rolins. Niektorých občanov to poriadne nahnevalo.

V posledných rokoch sa Zlatým Moravciam darí na tradičný jesenný jarmok pritiahnuť stále viac ľudí z mesta i širokého okolia. Vo vlaňajšom programe vystúpili napríklad Peter Nagy, DJ Spirit, Hrdza či Kabát Revival.

Zdá sa, že tento rok chceli organizátori posunúť latku ešte vyššie, no nie všetci sú nadšení.

Aj keď je ešte tohtoročný jarmok ďaleko, Zlaté Moravce sa už pochválili hlavnou hviezdou programu. Tou bude Dara Rolins, ktorá z celkového rozpočtu 20-tisíc eur zhltne rovnú polovicu. Informuje o tom pluska.sk.

Nie, radšej chodníky?

Niektorým sa však takáto voľba zdá pridrahá. Hnevá ich najmä fakt, že mesto je najzadlženejšie na Slovensku a peniaze by si občania vedeli predstaviť využiť aj lepšie.

„Daru za také peniaze si nechajte, opravte nám radšej cesty. Celé mesto vyzerá, akoby zamrzlo v socializme,” posťažoval sa pre Plus Jeden Deň Zlatomoravčan Pa­vel.

Vášnivá diskusia prebieha aj na sociálnych sieťach. Nie všetci však na rozhodnutie mesta nadávajú. „Ja som za to, aby tu Dara vystúpila. Aj keď to bude drahšie, je to perfektný projekt. Námestie bude plné do posledného miesta,“ reagoval Miroslav.

Môžu si to dovoliť?

Ako upozornil týždenník Trend, Zlaté Moravce vedú rebríček najväčších dlžníkov za rok 2022. Dlh sa vyšplhal na približne 5,4 milióna eur. Na neslávnom prvom mieste boli aj za rok 2021. Podľa primátora Dušana Husára výšku dlhu markantne ovplyvnilo najmä oddlženie bývalej nemocnice, na ktoré si mesto muselo vziať úver.

Primátor mesta tiež ubezpečil, že pokračovať bude aj oprava miestnych komunikácií a v pláne sú i ďalšie investície.

