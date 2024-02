4. február 2024 ELA Politika Minister Ráž avizuje menej byrokracie. Pribudnú aj nové letecké spojenia do Košíc Štvrtá vláda Roberta Fica má za sebou 100 dní. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dokázali jej ministri za ten čas viac ako vlády pred ňou za niekoľko rokov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Bilancia výpočtov, čo sa za ten čas podarilo, neminula ministrov Roberta Fica. Štvornásobný premiér je s doterajším fungovaním spokojný.

Akceptácia v zahraničí

Slovensko dosiahlo podľa Fica akceptáciu v zahraničí a na medzinárodných fórach prezentuje suverénny slovenský postoj. Úspechy vidí aj v domácej politike.

„Doma sme rozbehli zmeny v legislatíve, ktoré prinesú zásadné zlepšenie v kvalite spravodlivosti a právneho štátu. Identifikovali sme ťažiskové témy pre naštartovanie ekonomického rastu. Najdôležitejšia zmena však prišla v podobe stability a profesionálneho výkonu štátnej moci na všetkých úrovniach,“ uviedol Fico na sociálnej sieti.

Menej byrokracie

Ministri nominovaní stranou Smer bilancovali prvých 100 dní úspešne. „Podarilo sa nám pripraviť viacero významných legislatívnych zmien. Napríklad novelu starého stavebného zákona, ktorou posúvame účinnosť nového zákona o výstavbe o rok, teda od 1. apríla 2025, pričom zavádzame aj významné zmeny, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a debyrokratizovať povoľovacie procesy, a to v prospech občana, samosprávy, obce, investorov, ako aj pre štát. Túto zmenu schválila vláda SR, ešte musíme počkať, ako sa k nej postaví parlament. Ak by sa nám ju nepodarilo schváliť, nastal by kolaps stavebných konaní,“ uviedlo pre Dnes24 ministerstvo dopravy, ktorému šéfuje Jozef Ráž ml.

Ako ďalej dodávajú, momentálne má rezort po medzirezortnom pripomienkovom konaní nový zákon o strategických investíciách, ktorý považuje za mimoriadne dôležitý.

„Stavby a najmä ich príprava trvajú príliš dlho, preto chceme zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých projektoch a odbúrať byrokratické prekážky. Príklad sme si zobrali z Talianska, Dánska, Nemecka či Poľska,“ uviedlo ministerstvo.

V parlamente dostala zelenú novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, vďaka ktorej budú môcť vzniknúť nové letecké spojenia.

„Týmto plníme záväzok, ktorý nám vyplýva z investičnej zmluvy podpísanej s automobilkou Volvo, podľa ktorej musíme zriadiť leteckú linku Košice – Göteborg. Zároveň nám zákon umožní v budúcnosti opäť spustiť aj leteckú linku Bratislava – Košice,“ doplnilo ministerstvo dopravy.

Financie boli v katastrofálnom stave

Ministerstvo financií bilancuje prvých sto dní ako mimoriadne úspešných, najmä s ohľadom na situáciu, v akej preberalo verejné financie. Prioritou bola podľa ministra Ladislava Kamenického zo Smeru príprava rozpočtu.

„Verejné financie sme po tri a pol roku nekompetentných vlád prebrali v katastrofálnom stave, s najvyšším deficitom v Európskej únii a extrémnym nárastom dlhu. Tie najväčšie výzvy však máme ešte len pred sebou. Dôležité je, že máme jasný plán a ciele, ako postupne ozdraviť verejné financie a ako postaviť Slovensko opäť na nohy,“ hovorí Kamenický.

V rámci prvých 100 dní sa rezortu financií podarilo presadiť viaceré zákony a legislatívne opatrenia. Okrem už spomínaného štátneho rozpočtu na rok 2024, boli prijaté konsolidačné opatrenia na stabilizáciu verejných financií.

Ministerstvo taktiež presadilo zavedenie bankovej dane, pomohlo s nárastom splátok hypoték pri refixácii ako aj s vysokými cenami energií.

Zmena trestnej politiky

Zmena trestnej politiky štátu, vyhodnocovanie dosahov súdnej reformy, audit vo väzenstve či revízia plánu obnovy. To sú niektoré z opatrení, ktoré začalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR počas prvých 100 dní novej vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Lucia Hurajtová.

Rezort zdôraznil, že zámerom novely Trestného zákona je humanizácia trestov a reakcia na predošlé zneužívanie trestného práva na politické procesy.

„Predložil som do legislatívneho procesu novelizáciu Trestného zákona a súvisiacich predpisov, ktoré majú po rokoch humanizovať tresty. Intenzívne pracujem aj na doposiaľ nenaplnených opatreniach, ktoré splnia pôvodný cieľ v rámci súdnej mapy,“ skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

MS tiež začalo osobné kontroly v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a väzby. Snaží sa tiež o to, aby sudcom pri výkone povolania v teréne dával súčinnosť aj Policajný zbor. Začalo aj rokovania s ministerstvom vnútra v súvislosti so špecializáciou vyšetrovateľov na prípady dozorované európskou prokuratúrou.

Rezort sa zapojil do pracovnej skupiny určenej na riešenie problémov v rámci správy Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s reedukačnými centrami.

