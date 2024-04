29. apríl 2024 Zo Slovenska Mladíkovi vyrástol na srdci OBROVSKÝ nádor: Košickým lekárom sa ho podarilo ZACHRÁNIŤ! Išlo o nádor úplne raritnej veľkosti, mohol mať až nejakých desať centimetrov.

20-ročnému Eliášovi vyoperovali lekári vo východoslovenskom kardioústave nádor, ktorý mal na srdci. Jeho veľkosť a vek pacienta prekvapili aj skúsených odborníkov.

"Nádor bol tak extenzívny, že takmer všetci s takýmto rozsiahlym nádorom sa nedostanú na operačný stôl. Vypĺňal prakticky celú pravú komoru, veľkú časť pravej predsiene a veľkú časť pľúcnej tepny,“ uviedol pre RTVS prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH a LF UPJŠ Adrián Kolesár.

Našťastie sa lekárom podarilo celý nádor vyoperovať.

Ako je možné, že sa o ňom nevedelo? Mladík si ťažkosti neuvedomoval. „Tie mi vznikli posledný mesiac pred hospitalizáciou. Nezvládal som väčšiu záťaž, prejavilo sa to hlavne tlakmi na hrudníku. Posledné tri týždne mi začala každé ráno puchnúť tvár, ale stále mi to zmizlo. Známa mi odporučila, nechcela strašiť, ale či to nie je niečo so srdcom,“ opísal pre RTVS.

Po vyšetreniach na pohotovosti v Poprade ho hneď previezli do východoslovenského kardioústavu v Košiciach. Takéto nádory sú väčšinou nezhubné. Rastú veľmi pomaly a lekári ich operujú okolo 45. roku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk