Mladý kuriér túžil po dome, nemohol si ho dovoliť: Nakoniec kúpil TRI za 11-tisíc eur!

35-ročný kuriér nezarába veľa, no sna o vlastnom dome sa nevzdal a napokon našiel riešenie.

35-ročný Škót Rob Davies nezarába toľko, aby si mohol doloviť v rámci tamojšieho realitného trhu vlastný dom. Tohto sna sa však nikdy nevzdal a nakoniec našiel spôsob, ako sa k nehnuteľnosti dopracovať.

A to dokonca bez hypotéky!

Ako informujú britské médiá, pomohla mu k tomu náhoda. Zvykol si prezerať realitné weby a pri prehliadaní ponúk na platforme eBay na neho vyskočil dom v Goljamo Kruševo, dedinke na severovýchode Bulharska.

Zaujala ho cenovka, stál okolo 3500 eur. Okamžite, bez porady s manželkou, poslal správu, že ho berie a zaplatil zálohu necelých 250 eur.

„Boli to v podstate len štyri steny so strechou, ale boli naše. Bolo skvelé tam ísť,“ povedal pre Channel 4, ktorý kúpil za podobnú cenu aj ďalšie dva domy v rovnakej obci. Berie to ako investíciu pre svoje deti.