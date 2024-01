9. január 2024 TOS Lifestyle Mladý slovenský herec otvorene priznal duševné problémy: Riešil som TO s doktorom Slovenský herec Lukáš Frlajs (32) otvorene prehovoril o svojich psychických problémoch!

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš , TASR/Pavol Zachar

Herec Lukáš Frlajs, hviezda novej Perinbaby a známy aj ako youtuber, v relácii NAOSTRO priznal ťažší rok, pričom išlo o kombináciu osobných aj tvorivých problémov.

„Všetko sa nejak nakopilo naraz. Teraz asi dva mesiace pred Perinbabou som sa viac uzavrel a rozmýšľal nad sebou, snažil som sa analyzovať svoje vnútorné pochody,“ uviedol.

Podľa jeho slov na druhej strane je smútok pre ľudí, ktorí majú tvorivú prácu, najlepším poháňačom.

Nie je to hanba

Moderátorka vzápätí premostila na tému duševného zdravia, keďže rôznymi poruchami trpí stále viac mladých ľudí, pričom vypichla depresiu.

Lukáš poukázal na niečo iné, s čím bojuje aj on sám. A tým je úzkosť.

„Nemám problém o tom rozprávať a myslím si, že to nie je ani hanba. Mávam úzkosti, bol som aj u doktora kvôli tomu. Nehovorím to preto, že by som sa teraz ľutoval, hovorím to preto, že ak by mal niekto s tým problém, pociťoval by to a chcel by to riešiť, vôbec to nie je hanba a je určite fajn navštíviť doktora. Ničí to človeku život a pokiaľ to nerieši, tak sa z toho nikdy nedostane,“ povedal v relácii NAOSTRO.

Iracionálny strach

Úzkosť je podľa neho iracionálny strach, pričom človek príliš veľa premýšľa, motá sa mu z toho hlava.

„Častokrát ani nevie nad čím premýšľa, iba pociťuje zlý pocit. Alebo sa mu stane nejaká maličkosť, ktorá u neho zrazu vyvolá nepríjemný stav. Niekedy to človek ani nevie identifikovať a nevie povedať, čo mu je. Vie len to, že je mu zle,“ podotkol.

Mrzí ho, že tieto veci sú málo prezentované a propagované. Podľa jeho názoru by mal mať každý okrem všeobecného lekára a zubára aj psychológa, poprípade psychiatra.

„V zahraničí je to úplne normálna vec,“ podotkol. Ako herec sa stretol aj s tým, že zahraničná produkcia bezplatne ponúkala psychologickú pomoc ako samozrejmú vec.

Foto: archív

Zdroj: Dnes24.sk