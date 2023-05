Zdroj: pixabay.com Mobilný operátor má PROBLÉM: V žiadnom prípade NEREŠTARTUJTE mobily, vyzýva ľudí Telekom informuje o zlyhaní svojej techniky. Dočasne by sa ľudia mali vzdať viacerých funkcií. 15. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Mobilný operátor Telekom na sociálnej sieti oznámil, že rieši technický problém. Svojich zákazníkov vyzýva, aby sa pri svojich telefónoch dočasne vyhli niektorým krokom.

Ako vysvetlil Telekom, aktuálne mu nefunguje zariadenie, ktoré prihlasuje telefóny do siete, aby zákazníci mohli využívať dáta.

„Ak ste si v noci vypli mobilné dáta alebo celý telefón a ráno ich opäť zapli, nemusíte sa správne pripájať do našich sietí. Na oprave zariadenia od skorého rána usilovne pracujeme, no prosíme vás, aby ste sa ani ostatní neprepínali do letového režimu, nereštartovali svoje telefóny alebo nemenili SIM kartu v telefóne, lebo sa nebudete môcť hneď prihlásiť späť,“ uvádza operátor s tým, že prosí zákazníkov o trpezlivosť.

Zdroj: Dnes24.sk