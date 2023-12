Zdroj: Dnes24.sk , Pexels.com Motoristi sa musia pripraviť na ZMENU: Obľúbenú diaľničnú známku ZRUŠIA Vodičov jazdiacich po slovenských diaľniciach čaká veľká zmena. Jedna z diaľničných známok zanikne. 1. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

Už onedlho sa rozlúčime s jedným typom diaľničnej známky. Ako informoval portál topspeed.sk, koniec čaká diaľničnú známku s ročnou platnosťou.

Prichádza zmena

„Kúpiť ju bude možné ešte do jari budúceho roka, o všetkom podstatnom budeme, samozrejme, včas verejnosť informovať,“ cituje server stanovisko rezortu dopravy.

Ministerstvo však vodičov upokojuje. V ponuke totiž ostane 365-dňová známka: „Zníži sa tým aj chybovosť pri kúpe diaľničnej známky zo strany motoristov.“

Od 1. januára sa nemajú zmeniť ani ceny diaľničných známok. Ročná aj 365-dňová známka aktuálne stoja 60 eur. O tom, že ročná známka sa stále tešila obľube, svedčí aj fakt, že NDS nedávno oznámila, že ich tento rok predala 265-tisíc kusov v sume 13 miliónov eur.

Faktom však je, že 365-dňová známka je v porovnaní s ročnou doslova hitom. Počas prvých desiatich mesiacov ich bolo predaných 965-tisíc.

Výhody a nevýhody

Výhodou 365-dňovej známky je aj to, že jej kúpa sa oplatí kedykoľvek. Ak si ju zadovážite napríklad v októbri, platiť vám bude do októbra nasledujúceho roka.

Naopak, v prípade ročnej známky jej platnosť začala plynúť 1. januára (resp. v deň kúpy) a končila presne 31. januára nasledujúceho roka. Ak ste si ju teda kúpili neskôr, platila vám kratšie obdobie.

V budúcom roku by sme za 30-dňovú známku mali zaplatiť 17 eur, za 10-dňovú 12 eur a novinkou bude jednodňová známka, ktorá by mala stáť najviac 5,4 eur a zavedená by mala byť od marca.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk