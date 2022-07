Zdroj: unsplash.com MRAZIVÉ VIDEO z Egypta: Ženu (†68) napadol ŽRALOK, útok neprežila Nešťastie sa odohralo v obľúbenej lokalite Slovákov. Žena z Rakúska zomrela cestou do nemocnice. 2. júl 2022 Monika Hanigovská Správy

Rakúšanka zomrela po tom, čo prišla o ruku a nohu pri hrôzostrašnom útoku žraloka v obľúbenom egyptskom letovisku. Turistka zomrela v sanitke po „šoku“, ktorý zažila v Červenom mori. Informuje o tom Mirror.

Na mrazivom videu, ktoré natočili ruskí turisti, je vidieť, ako sa snaží dostať späť na breh. „Krv bolo vidieť vo vode, keď sa snažila dostať na mólo,“ píše Mirror.

Drámu sledoval veľký dav, no nebolo vidieť nikoho, kto by vchádzal do vody, aby žene pomohol. K incidentu došlo v Sahl Hasheesh, obľúbenej zátoke na pobreží Červeného mora v Egypte, neďaleko Hurghady.

Muž napadol žraloka, zachránil život sestre

Žralok útočil aj v americkej Floride. K útoku prišlo vo štvrtok poobede na pláži Keaton Beach. Dievča spolu s rodinou hľadali mušle, keď k nej priplával trojmetrový žralok a zahryzol jej do stehna. TASR správu prezvala od agentúry AP.

Dievča pichla žraloka do očí a udrela ho. Následne jej brat, profesionálny hasič, útok odrazil, žraloka úspešne odohnal a sestru vytiahol do člna cudzieho človeka.

Ťažko zranenú nohu jej obviazal škrtidlom a zastavil tak krvácanie. Po doplavení sa na breh dievča previezli vrtuľníkom do 95 kilometrov vzdialenej nemocnice v meste Tallahassee. Lekári rodine dievčaťa oznámili, že jej noha utrpela rozsiahle poškodenie, zatiaľ nie je známe aký druh žraloka ju napadol.

