MŔTVICA ohrozuje aj deti! Adamka (8) zachránili na poslednú chvíľu Vedeli ste o tom, že mŕtvica ohrozuje aj najmenších? V prípade detí sú príznaky poriadne zradné.

Hoci cievna mozgová príhoda je strašiakom hlavne starších ľudí, lekári upozorňujú, že mŕtvica môže postihnúť aj mladších a dokonca aj deti. Informuje o tom portál CNN Prima News s tým, že pri deťoch je ale oveľa ťažšie rozpoznať príznaky. Kľúčovým pritom je, aby sa čo najrýchlejšie dostali k špecialistovi.

Začala sa mu točiť hlava

Presvedčili sa o tom aj rodičia 8-ročného Adamka. Magnetická rezonancia v jeho prípade ukázala, že má pretrhnutú jednu z ciev v mozgu. Chlapca z Ostravy okamžite po tomto odhalení previezli na sálu.

Do mozgu mu zaviedli stent, ktorý mu cievu „zalepil“. Záchrana prišla práve v čas.

„Začala sa mi točiť hlava a potom už som išiel do nemocnice, takmer aj vrtuľníkom. Musel som na operačnú sálu a mám v hlave stent,“ povedal chlapček.

„Mohlo to mať katastrofálne následky. Keby sme to nezastihli včas, nešlo by sa hneď, alebo keby bol sám niekde na ihrisku,“ povedala chlapcova mama Lucia.

Pre rodičov to síce bol obrovský šok, pre lekárov však nie. Počas jedného týždňa im tam totiž priviezli rovno dvoch chlapcov s cievnou mozgovou príhodou.

Zradné príznaky

Odborníci sa zhodujú, že poznať, že ide práve o mŕtvicu, je veľmi náročné. Príznaky sú totiž pri deťoch veľmi podobné napríklad viróze.

„Môžu to byť kŕče, zvracanie, náhla bolesť, predtým nepoznaná bolesť hlavy, rozmazané očné pozadie tak, že dieťa nevidí presne. Samozrejme tiež príznaky, aké poznáme pri dospelých, že mu poklesne kútik oka, že máte problém s viečkom a nemôžete hovoriť,“ popisuje primár ARO oddelenia Tomáš Zaoral.

Lekári varujú, že už pri najmenšom podozrení, by záchranári mali dieťa preniesť na špecializované pracovisko. Úspešnosť liečby totiž závisí na rýchlosti. Od prvých príznakov by to malo byť do štyroch, maximálne do šiestich hodín.

Nasleduje potom približne 20-minútový zákrok. Pri Adamkovi to dopadlo dobre. "Po zákroku musel na mesiac do kúpeľov, teraz už ale chodí do školy a už by na ňom nikto nič nespoznal. To všetko vďaka včasnému zásahu lekárov, dodáva server.

