11. máj 2023 Jakub Forgács Krimi Muž OBŤAŽOVAL neplnoleté dievčatá priamo na stanici: Za "HRY" im ponúkal peniaze Šokovaná matka dievčaťa (15) opísala, čo sa dialo, keď jej dcéra čakala s kamarátkou na vlak.

Na železničnej stanici v Trenčíne mal ženy a mladé dievčatá počas čakania na vlak obťažovať starší muž. Informoval o tom portál Trencin.zoznam­.sk.

„Muž, približne 56 rokov, ich mal na nástupištiach obťažovať a dávať im nevhodné sexuálne návrhy výmenou za peniaze,“ píše portál.

Pre portál sa vyjadrila aj mama dievčaťa (15), ktoré na muža narazilo, keď s kamarátkou čakali na vlak. “Pán v modrom tričku prišiel k nim s tým, že ich už dlho pozoruje a že sa mu páčia. Že má peniaze a mohli by sa stretávať. Keď dcéra slušne odpovedala, že nemajú záujem, stále nástojil na stretnutiach, že by šlo len o “také hry”, že on príde kamkoľvek za nimi. Nedal sa odbiť,“ uviedla mama Zuzana pre Trencin.zoznam.sk so slovami, že keďže nechcela dcéru stresovať pred prijímačkami, tento čin zatiaľ na polícii neohlásila.

Vyjadrila sa však aj polícia. “O postaršom mužovi vieme. Železničnú stanicu Trenčín monitorujeme vo zvýšenej miere. V tejto činnosti budeme aj pokračovať,” uviedol pre portál hovorca mestskej polície v Trenčíne, Zdeno Marousek.

