Muž z náhodne vytipovaného auta ukradol igelitku: TOTO nečakal, našiel v nej hotový poklad! Poriadne prekvapenie čakalo na zlodeja, ktorý ukradol tašku z auta odparkovaného v centra Prahy!

Neznámy muž na Václavskom námestí v centre Prahy si podľa českej polície zrejme náhodne vyhliadol luxusné vozidlo. Vo chvíli, keď z neho vodič vystupoval, nenápadne pootvoril zadné dvere.

Poriadne prekvapenie

„Otvorené dvere spôsobili to, že sa auto po stlačení diaľkového ovládača neuzamklo a neznámy zlodej tak len chvíľu počkal, kým sa vodič stratil z dohľadu. Potom vnikol do vozidla a cez zadné sedačky sa dostal až do kufra, odkiaľ odcudzil igelitovú tašku,“ uviedli tamojší muži zákona.

Zlodej sa následne rýchlo vytratil. Keď sa následne do igelitky pozrel, pravde­podobne zostal poriadne šokovaný.

Nachádzalo sa v nej totiž 1,5 milióna českých korún, čo je takmer 60-tisíc eur!

Hrozí mu osem rokov

Českí kriminalisti začali okamžite po neznámom mužovi pátrať a zaistili všetky kamerové záznamy z okolia. „Pri ich vyhodnotení na nich detektívi našli podozrivého muža, ktorý má celú krádež s najväčšou pravdepodobnosťou na svedomí,“ uviedla polícia.

Zatiaľ sa im ho však nepodarilo vypátrať a pracujú aj s verziu, že by mohlo ísť o cudzinca. O pomoc žiadajú aj širokú verejnosť.

Páchateľovi hrozí v prípade chytenia a odsúdenia za tento trestný čin krádeže s ohľadom na výšku škody až osemročný pobyt za mrežami.

Priebeh krádeže aj podozrivého si môžete pozrieť v pripojenej fotogalérii.

Zdroj: Dnes24.sk