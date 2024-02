19. február 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Myslel si, že jeho rodinu posadol DIABOL: Počas exorcizmu ZABIL svoju ženu a dve deti! Muž sa domnieval, že jeho rodinu posadol diabol. Zavraždil dve z troch detí a aj manželku.

Z Talianska prišli hrozivé správy. Istý muž sa domnieval, že v jeho dome sídlia démoni a jeho rodina je posadnutá satanom. Ako s odvolaním sa na The Times informoval portál CNN Prima News, muž pod vplyvom halucinácií počas exorcizmu zavraždil svoju manželku a dve z troch detí.

Tragédia sa udiala v mestečku Altavilla neďaleko sicílskeho Palerma. Muž po ohavnom čine zavolal políciu a priznal sa.

Prežila len jedna dcéra

„Vykonávali exorcizmus, aby vyhnali diabla,“ povedala 17-ročná dievčina, ktorá ako jediná z rodiny prežila. Bola zdrogovaná a sedela na posteli vedľa svojich mŕtvych bratov. Doposiaľ sa nevie, prečo ju otec ako jedinú ušetril.

Keď 54-ročného Giovanniho Berreca odvážali policajti, kričal, že jeho rodina je posadnutá diablom.

Na záhrade potom polícia objavila obhorené telo mužovej manželky Antonelly.

„Svoju manželku mal údajne niekoľko rokov týrať. Päťročného Emanuela a šestnásťročného Kevina spútal reťazami, mučil ich a nakoniec tými istými reťazami uškrtil. Keď vo svojom besnení ustal, zavolal o tretej v noci policajtov a ku všetkému sa priznal,“ píše portál.

Bála sa ho

„Giovanni mi pripadal diabolský. Bála som sa ho. Hovoril o Satanovi, dokonca raz zhasol svetlo pri soške Panny Márie, ktorú som mala na záhrade. Povedal mi, že existuje iba Boh," vraví susedka. Miestni nevedia pochopiť, prečo k tragédii došlo. Vedeli o hádkach, no nikdy by si nepomysleli, že to zájde až tak ďaleko.

Hrozné detaily

Polícia postupne odkrýva mrazivé detaily. Tvrdí, že „vyháňanie“ diabla mohlo trvať až desať dní. Podľa mužov zákona Barreca nemusel vraždiť sám. V exorcizme mu mal údajne pomáhať manželský pár, s ktorým sa zoznámil v miestnom kostole. Aj ich už polícia zadržala.

„Moja sestra mi povedala, že sa títo dvaja ľudia pripojili k ich rodine. Následne ju presviedčali, že démoni sú aj v nej a mojich synovcoch, a preto musia byť všetci spálení a pochovaní,“ nechal sa počuť Calogero Salamone, brat zavraždenej Antonelly.

Vyšetrovatelia aktuálne zisťujú, či Barreca a manželský pár neboli členmi nejakej náboženskej sekty a rovnako aj to, či sa manželia priamo zapojili do mučenia a vraždenia.

