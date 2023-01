16 Galéria Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel Na futbalovom štadióne padne hokejový REKORD! Ako vyzerá klzisko pod holým nebom? FOTO Toľko divákov na hokejovom zápase u nás ešte nikdy nebolo! Duel medzi Slovanom Bratislava a Košicami prekoná rekord! 12. január 2023 han Šport Hokej

Na derby Slovana Bratislava s HC Košice v rámci Kaufland Winter Games 2023 sa predalo už viac vstupeniek, ako je kapacita najväčšieho hokejového stánku na Slovensku.

Organizátori sa tak už deň pred štartom podujatia tešia z diváckeho rekordu.

Pred nedeľňajším duelom Tipos extraligy zohrajú na Tehelnom poli súboje aj hokejisti Trenčína so Zvolenom a Třinca s Kometou Brno, „Old boys“ Slovana a Sparty a zápas pod holým nebom si vyskúšajú aj mladí hokejisti.

Oslava hokeja

„Snívalo sa mi, že sa mi tento sen splní a som nesmierne rád, že stojíme pred otvorením víkendu, o akom doteraz nik ani netušil. Bude to oslava hokeja a oslava storočnice Slovana. Taký klub si to zaslúži a zaslúžia si to aj ľudia, ktorí dva roky počas pandémie strádali. Bol by som rád, keby ich prišlo čo najviac a prišli na futbalový štadión na hokejový zápas. Veľmi radi by sme dali šancu aj malým deťom, pretože počas pandémie zostali pri počítačoch a čokoládach. Chceme im vrátiť radosť a úsmev na tvár,“ povedal organizátor podujatia Marián Bezák.

Počasie to neprekazí

Organizátorom mierne skomplikovalo prípravy teplé počasie, no veria, že podujatie prebehne bez problémov i keby pršalo. „Chcem sa poďakovať celému českému hokeju, že prijali pozvanie na túto oslavu a za ochotu, pretože to nebolo jednoduché. Třinec i Kometa si museli povymieňať zápasy, aby sa tu mohli predstaviť. Takisto sa chcem poďakovať Košiciam, Trenčínu i Zvolenu. Všetci sme sa spojili pre hokej a chceme tu niečo vybudovať. Je to prvý ročník, ale nie posledný,“ dodal Bezák.

