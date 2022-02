Zdroj: TASR/AP Na Slovensko PRÍDE americký konvoj: Očakáva sa 1 500 vojakov a 700 kusov techniky Americké vojenské jednotky sa budú v najbližších týždňoch presúvať Slovenskom. 11. február 2022 Zo Slovenska

11. február 2022 Zo Slovenska Na Slovensko PRÍDE americký konvoj: Očakáva sa 1 500 vojakov a 700 kusov techniky Americké vojenské jednotky sa budú v najbližších týždňoch presúvať Slovenskom.

Počas februára sa 1 500 amerických vojakov a 700 kusov techniky presunie na cvičenie z Nemecka cez územie Českej republiky na Slovensko. Presun je súčasťou cvičenia Saber Strike 2022. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy českého ministerstva obrany.

Sedem konvojov

„Americké jednotky budú od utorka 15. februára do soboty 26. februára 2022 prechádzať cez Českú republiku z Nemecka na Slovensko v rámci plánovaného cvičenia Saber Strike 2022. Až 1500 vojakov so 700 kusmi kolesovej techniky bude cestovať v siedmich konvojoch. Každý konvoj bude rozdelený maximálne do piatich skupín s rozstupmi medzi sebou. Americké jednotky pôjdu v nočných až skorých ranných hodinách tak, aby minimálne zasahovali do cestnej premávky,“ uviedol český silový rezort v tlačovej správe.

Armáda ČR spresnila, že konvoje vstúpia na územie Českej republiky cez hraničný priechod Rozvadov a budú pokračovať do vojenského areálu Rančířov, kde si americkí vojaci „oddýchnu“. Na ďalší deň sa vydajú smerom na hraničný priechod Brodské-Břeclav, cez ktorý vstúpia na územie Slovenskej republiky.

Plánované cvičenie

Hovorca ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič už v polovici januára informoval, že cvičenie Saber Strike sa uskutoční v marci na území SR. Jeho súčasťou bude celkovo 3 000 vojakov s približne 1 000 kusmi techniky. Slovenskí vojaci si s americkými kolegami precvičia obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení.

Cvičenie sa bude konať v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a letiska Sliač. Zahraniční vojaci i technika po ukončení cvičenia opustia územie SR. Zemanovič upozornil, že táto výcviková aktivita je dlhodobo plánovaná a bola koncom minulého roka štandardne schválená vládou Slovenskej republiky.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR