23. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Slovensko sa rúti tlaková níž BIRUTA: Pripravte sa na poriadny LEJAK! Hoci počas víkendu by sa malo na Slovensku otepliť, najbližšie hodiny prinesú poriadne nepríjemné počasie.

Na Slovensko mieri ďalšie zhoršenie počasia. „Nad Jadranským morom sa práve v týchto chvíľach prehlbuje tlaková níž, ktorá v priebehu utorka začne postupovať nad Balkán a v utorok večer začne od juhu prinášať prvé zrážky aj na našom území. Tlakovú níž, ktorá prinesie ďalšie zhoršenie počasia na Slovensko, pomenovali ako BIRUTA,“ informoval server iMeteo.sk.

Tlaková níž prinesie vlnu výdatného dažďa, no vo viacerých okresoch sa výrazne ochladí a dokonca niekde hrozia aj búrky.

„Už v utorok sa počasie na západnom Slovensku pokazí. Ešte to však nebude priamo súvisieť s blížiacou sa nížou, no nad Alpami a Rakúskom sa bude nachádzať pomerne rozsiahle zrážkové pole, ktoré čiastočne ovplyvní počasie aj na našom území. Treba počítať s tým, že najmä na Záhorí a v oblasti Bratislavského kraja bude už v utorok počas dňa aj pršať,“ píše server.

V noci to príde

Výraznejšie zrážky sa k nám presunú v noci z utorka na stredu. Do stredajšieho rána sa postupne na celom Slovensku výrazne rozprší, pričom by malo spadnúť od 10 do 20 mm zrážok.

Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú na západnom Slovensku, kde by do štvrtkového rána mohlo spadnúť 20 až 30 mm.

Slovensko sa teplotne rozdelí

Hoci bude pršať, na počasí nebude až do stredajšieho popoludnia nič extrémne zaujímavé. Zmena nastane až potom.

„Udeje sa totiž to, že priamo cez naše územie bude postupovať stred spomínanej tlakovej níže, ktorá sa cez Tatry presunie nad Poľsko. Zatiaľ čo západný sektor tlakovej níže sa bude nachádzať v chladnom vzduchu, tak východný sektor sa bude nachádzať v teplejšom vzduchu a práve toto teplotné rozdelenie Slovenska prinesie výrazne odlišné počasie,“ informuje iMeteo.sk.

Vďaka vhodnej dynamike sa v stredu na juhovýchode Slovenska môžu tvoriť búrky. Naopak, na severozápade Slovenska hrozí sneženie, keďže sa v tejto oblasti výrazne ochladí.

Pre porovnanie, na juhu a východe Slovenska sa môžu v stredu denné teploty pohybovať nad hranicou +10 °C, no na severozápade nemusia prekonať +5 °C.

Môže aj nasnežiť

V krajných severozápadných okresoch Slovenska, predovšetkým v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, môže hranica sneženia prechodne poklesnúť na 500 metrov a to predovšetkým v stredu popoludní.

„Nejednoznačnosť situácie je spôsobená trajektóriou stredu tlakovej níže. Od presnej polohy tlakovej níže totiž závisí, kam až sa studený vzduch dostane. Niektoré behy numerických modelov dokonca počítajú s tým, že sneženie sa do dažďa môže primiešavať aj v Bratislave. Takýto variant je však málo pravdepodobný. Skôr to vyzerá tak, že horské oblasti, susediace s Českou republikou, by sa mohli dočkať nejakej snehovej pokrývky, no v nižších polohách by malo pršať a bude veľmi chladno,“ dodáva server.

