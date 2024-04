22. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Máte už po krk zimy a nepríjemného VETRISKA? Na obzore je NÁVRAT letného počasia! Mrazy už onedlho môžu vystriedať búrky. Víkendové teploty však prinesú vytúženú zmenu.

Ak ste sa spoliehali na to, že s príchodom nového pracovného týždňa sa pozitívne zmení aj počasie, musíme vás sklamať. Na niektorých miestach Slovenska dokonca počas noci pribudli ďalšie centimetre čerstvého snehu.

Chladný úvod týždňa

Počas víkendu sa hranica sneženia posunula aj do nižších polôh a celé územie zasiahla vlna ochladenia. V úvode týždňa sme sa tak síce oteplenia nedočkali, pozitívna zmena je už však na dosah.

Maximálna denná teplota v pondelok vystúpila maximálne na +14 °C, no boli aj lokality, kde len tesne prekročila +4 °C. Denné teploty sa pohybovali hlboko pod dlhodobým priemerom. V severných častiach Slovenska aj o viac ako 10 °C.

Nepríjemný bol aj vietor, ktorý znižoval aj pocitovú teplotu. Chladnejšie dni budú pokračovať aj naďalej. „Ešte aj vo štvrtok po zadnej strane tlakovej níže, ktorej stred sa bude presúvať z Poľska nad Baltské more, k nám bude od západu prúdiť chladnejší vzduch,“ píše iMeteo.sk.

Poriadne sa rozprší

Počasie nepoteší ani v strede týždňa. „Z Jadranského mora sa priamo cez naše územie smerom k severu bude presúvať pomerne hlboká tlaková níž, ktorá prinesie výdatné zrážky. Prvé zrážky sa očakávajú na juhu krajiny už v utorok večer,“ píše server.

Od utorkového večera až do štvrtka sa na našom území očakáva oblačné počasie s množstvom zrážok. Intenzívne zrážky by tak mohli priniesť úhrny v desiatkach milimetrov.

Víkendová zmena

Oteplenie sa však očakáva už počas najbližšieho víkendu, ktorý bude posledný aprílový. „Nad východnou Európou by sa mala začať rozprestierať tlaková výš, okolo ktorej by mal začať do našej oblasti od juhu prúdiť veľmi teplý vzduch. Oteplenie by malo byť pomerne náhle a výrazné. Už nadchádzajúci víkend môže priniesť letné počasie,“ dodáva portál.

Počas víkendu by tak malo prísť prevažne jasné až polooblačné počasie.

Navyše, denné teploty by mohli stúpať na +20 až +25 °C, pričom v najteplejších regiónoch Slovenska by mohli teploty prekonať aj letnú hranicu +25 °C.

„V posledné aprílové dni však už treba počítať s nestabilnejším počasím. Naďalej by síce malo byť pomerne teplo, no pripraviť sa musíte už na to, že popoludní hrozia početnejšie prehánky, či búrky,“ píše iMeteo.sk.

