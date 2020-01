4. január 2020 Ľubomír Hudačko Kultúra Na Slovensko zavíta brazílska legenda: Fanúšikovia sa môžu tešiť na Sepulturu

Na Slovensko príde Sepultura opäť po troch rokoch. A to s novým konceptuálnym albumom Quadra, ktorý vyjde už vo februári 2020. Je sa tak na čo tešiť.

Zdroj: Marcos Hermes

Organizátori Dobrého Festivalu v Prešove majú pre metalových návštevníkov darček. Sepultura sa tam vráti opäť po troch rokoch.

Brazílske ikony, lídri druhej vlny thrash metalu z konca 80. rokov návštevníkom najväčšieho východniarskeho festivalu zahrajú naživo legendárne skladby, pripomenú úspešný album Machine Messiah a hlavne predstavia novinky.

Začína cyklus Quadry

Dôkaz, že brazílsky kmeň nestarne, prišiel v októbri v podobe nového singla Isolation. Miesi sa v ňom stará dobrá Sepultura spájajúca veľké množstvo skúseností a mladistvej sily v oživenej podobe.

Skupina k nemu natočila videoklip počas festivalu Rock in Rio. Vďaka tomu sa mohli podeliť s fanúšikmi z celého sveta s energiou a charizmou nového singla. Gitarista Andreas Kisser je veľmi rád, že sa to podarilo.

„Bola to svetová premiéra skladby Isolation, ktorá je čistokrvnou thrashovou skladbou s epickým introm. Takisto sme odprezentovali nový obal a názov albumu Quadra úžasnému publiku 100 000 metalistov pod pódiom."

"Pre nás to bol magický a historický moment v kariére. Som rád, že sme to natočili a teraz sme pripravení vyraziť s novou show do celého sveta. Začína cyklus Quadry.“

Kapela cítila nutkanie znovu prebudiť ten starý pocit z albumov Beneath the Remains alebo Arise, ale s optikou dneška.

„K tomu pridajte tribalové bicie, orchestrálne prvky, spevácke zbory, melódie, čisté vokály a zbadáte celý priebeh našej kariéry, podporený súčasným prístupom,“ hovorí gitarista o pripravovanom albume.

Žijú súčasnosťou

Kapela, ktorá je aktívna tak dlho, poháňaná takmer nevysvetliteľnou energiou, je pripravená ponúknuť súčasné thrash metalové dielo, podporené vznešenými melódiami, strašidelnou atmosférou a fantasticky vysokou úrovňou technickej zručnosti.

Kisser si váži komplimenty, ktoré kapela dostáva, ale drží sa vo vyjadreniach pri zemi.

„Nezohľadňujeme minulosť a neskúšame sa príliš zaoberať budúcnosťou. Žijeme súčasnosťou a každý deň sa snažíme posúvať Sepulturu vpred. To nás posilňuje.“

Dobrý Festival ponúkne aj tento rok zmes žánrov a rozšíri ponuku kapiel pre metalové publikum. Organizátori už skôr ohlásili, že okrem Sepultury prijali pozvanie Amaranthe, Orphaned Land a Therion.

Dobrý Festival sa uskutoční 12. a 13. júna 2020 na prešovskom prírodnom kúpalisku Delňa. Na viacerých pódiách dostanú priestor mnohé žánre od popu, tanečnej hudby, reggae, alternatívy až po rock a metal.

Redakciu informoval Edo Kopček z organizačného tímu festivalu

Zdroj: YouTube.com

Hl. foto: archív

Zdroj: Dnes24.sk