22. máj 2023 ELA Správy Rôzne Na Slovensku čochvíľa odštartuje BÚRKOVÁ SEZÓNA: Kedy udrú dažde? Máme za sebou prvý letný víkend, ktorý na naše územie priniesol teploty nad hranicou +20 °C a na viacerých miestach sme namerali aj viac ako +25 °C. Ako bude najbližšie dni?

Zdroj: TASR/DPA

Príjemné letné počasie v niektorých oblastiach pokazili len slabšie búrky z tepla, ktoré sa vyskytli najmä v horských oblastiach.

„Nadchádzajúce dni nejaký prepad teplôt neprinesú, ale počasie sa poriadne pokazí. Na našom území naplno odštartuje búrková sezóna, čo znamená, že búrky budú s nami každý jeden deň a už budú aj intenzívne. Pôjde o pravé letné búrky,“ informuje portál iMeteo.sk.

Silné búrky začnú v utorok

Ešte do utorkového popoludnia nás čaká prevažne slnečné počasie, len popoludní sa najmä v horských oblastiach budú formovať búrky z tepla. Predfrontálne búrky z tepla na našom území hrozia ešte aj v utorok, no potom sa počasie zmení.

Od západu totiž do našej oblasti postúpi studený front, ktorý sa v nadchádzajúcich dňoch priamo nad naším územím zvlní a na tomto studenom fronte sa budú tvoriť jednotlivé búrkové vlny.

Utorok už prinesie veľmi nebezpečné búrky do Nemecka, Rakúska a do susedného Česka a vo večerných hodinách by mohli od západu postúpiť aj nad naše územie. Príchod búrok môže priniesť silný nárazový vietor a prívalové zrážky. Čo všetko búrky prinesú, bude zrejmé až na začiatku týždňa.

Búrky na dennom poriadku

„Búrky by sa v noci z utorka na stredu mali presúvať od západu cez naše územie a vyskytovať by sa mali až do ranných hodín. Ani počas dňa však k zlepšeniu počasia nedôjde. Studený front sa totiž priamo nad naším územím zvlní a bude sa tu udržiavať niekoľko dní,“ dodáva iMeteo.sk

Búrky sa tak v podstatne už budú vyskytovať každý jeden deň.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk