3. október 2023 Rôzne Na východe hľadajú komparzistov do filmu: Tetovanie a nafúknuté pery sú prekážkou, tu je DÔVOD Na východe natáčajú film, ktorý sa už teraz môže pýšiť jedným ocenením a východniari, ktorí by sa chceli ocitnúť vo filme, majú tak jedinečnú príležitosť.

Ak by ste sa chceli stať komparzistkou vo filme Potopa, s tetovaním na viditeľnom mieste, nafúknutými perami, umelými mihalnicami alebo nechtami či neprirodzene zafarbenými vlasmi by ste neuspeli. Rovnako by neuspeli muži s viditeľnými tetovaniami, krátkym zostrihom s vyholením či modernou bradou.

Dôvod je jednoduchý a pochopiteľný. Dej filmu sa totiž odohráva v roku 1980, kedy takéto úpravy zovňajšku neboli v móde.

Film Potopa je celovečerný hraný debut režiséra z Košíc Martina Gondu. Divákom priblíži osudy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli výstavbe vodárenskej nádrže Starina.

„Mara túži opustiť vidiek a ísť študovať do mesta, no jej prísny otec, rusínsky sedliak, ju drží pripútanú k rodinnej pôde a statku, ktorých sa napriek blížiacemu sa koncu sveta odmieta vzdať. Mara sa ocitá v samom jadre dedinskej komunity bojujúcej so zlyhávajúcou infraštruktúrou, skrytým terorom úradov a blížiacou sa potopou,“ popisujú tvorcovia.

Zaujímavosťou tiež je, že pripravovaný film získal Cenu Best Febio Pitch na Febiofeste 2021 ako najlepší prezentovaný projekt.

Tvorcovia hľadajú komparzistov na natáčanie v Medzilaborciach, Snine, Humennom aj v Košiciach.

