4 Galéria Foto: Benjamín Kunka Nevídaná NÁDHERA nad Slovenskom: Benjamín nafotil FIALOVÚ polárnu žiaru, FOTO Hoci sa Benjamín vybral fotiť Lyridy, podarili sa mu ešte úchvatnejšie zábery. Pokochajte sa krásami polárnej žiary nad stredným Slovenskom. 24. apríl 2023 Jakub Forgács Rôzne

24. apríl 2023 Jakub Forgács Rôzne Nevídaná NÁDHERA nad Slovenskom: Benjamín nafotil FIALOVÚ polárnu žiaru, FOTO Hoci sa Benjamín vybral fotiť Lyridy, podarili sa mu ešte úchvatnejšie zábery. Pokochajte sa krásami polárnej žiary nad stredným Slovenskom.

4 Galéria Foto: Benjamín Kunka

V nedeľu večer sa na Slovensku naskytla nevídaná možnosť pozorovať polárnu žiaru. Pozorujú ju aj na mnohých miestach v Česku a ďalších okolitých krajinách. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Tento úchvatný úkaz sa podarilo zachytiť aj neďaleko Banskej Bystrice.

Benjaminovi Kunkovi sa spolu s priateľkou Andreou podarilo polárnu žiaru zachytiť v podstate náhodou. „Primárne sme chceli fotiť Lyridy (meteoricky roj) a len tak sme zahrievali foťáky, keď som náhodou na okraji jednej fotky zazrel polárnu žiaru, o ktorej sme aj vedeli, že by asi mala byť, ale nerátali sme s tým, že bude tak silná,“ uviedol pre spravodajský portál Dnes24.sk.

„Bol to neopísateľný pocit, pretože niektorí za takýmto divadlom musia cestovať na Island a my sme to mali zrazu pod nosom. Respektíve nad hlavami,“ dodal Benjamín.

Zábery polárnej žiary neďaleko Banskej Bystrice si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Foto: Benjamín Kunka

Zdroj: Dnes24.sk