Náhla smrť mladého reprezentanta v streľbe: Matejov brat sa mu prihovoril do neba

Šok! V sobotu nečakane zomrel vo veku 24 rokov slovenský reprezentant v športovej streľbe Matej Medveď. Čo sa vlastne stalo? Jeho brat mu nechal odkaz.

Včerajšia smutná správa zasiahla slovenský šport. O smrti 24-ročného talentovaného športovca informoval na svojom webe a Facebooku Slovenský strelecký zväz (SSZ).

Medveď sa ešte v sobotu predstavil v 2. kole extraligy v Košiciach, kde obsadil 2. miesto v disciplíne 50m ľubovoľná malokalibrovka na 60 metrov za Patrikom Jánym. Vlani na letnej univerziáde získal tímový bronz spoločne s Jánym a Štefanom Šulekom.

O tom, čo sa presne udialo a prečo mladík zomrel, sa vedú dohady. Podľa portálu pluska sa už počas spomínaných pretekov sťažoval na to, že sa necíti dobre.

Obrovský žiaľ a smútok cítiť z príspevkov Matejovho brata, ktorý sa mu prihovoril na Facebooku. „Neviem čo robiť, nechcel som sem nič písať, pretože si to nechcem priznať… ani nechcem len tak písať nejaké prázdne statusy. Rodičia ma, ale poprosili, aby som sa v tvojom mene prihovoril… a došlo mi, že majú pravdu. Ty si človek, ktorý si zaslúži aby sa o ňom vedelo. Dosť som sa opustil na tvojom profile, za čo sa ospravedlňujem, ale chcel som Ťa v podstate ospravedlniť, pretože viem ako ťa mrzí, že sa ti už nepodarí odpísať svojim kamošom… ani splniť sľuby a plány, ktoré ste spolu mali. Viem ako veľmi ti na nich záležalo. Stále proste neverím, že musím niečo takéto písať a nikomu neprajem cítiť tento pocit prázdna a beznádeje… Bol si super človek a pre mňa jediný človek, ktorý ma skutočne poznal. Vždy si bol pre mňa nie len bratom, ale aj mojím najlepším priateľom. Veselý, obetavý a rozumnejší viac, než ja kedy budem. Častokrát si zachraňoval moje prúsery a bol si tu pre mňa keď som potreboval…“ píše brat Mateja Medveďa.

„Miloval si všetkých svojich priateľov, aj keď to možno tak vždy nevyzeralo a viem ako veľa pre teba znamenali. Preto aj vám kamarátom chcem každému jednému povedať jedno veľké ďakujem. Za to, že ste ho sprevádzali na ceste životom a boli tu pre neho. Chcel by som Vás ešte ale veľmi pekne poprosiť, o niečo čo je síce maličkosť, ale pre nás niečo obrovské. A to aby ste na neho nezabudli. On si nezaslúži len tak odísť,“ dodáva.