Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Nájdete ich v Chorvátsku, Turecku, ale aj na Slovensku. Trendom sú hotely pre DOSPELÝCH Dovolenka bez vlastných detí automaticky neznamená, že si ju užijete bez detského kriku. Aj preto sú hotely pre dospelých čoraz populárnejšie. 15. júl 2023 TOS Cestovanie

15. júl 2023 TOS Cestovanie Nájdete ich v Chorvátsku, Turecku, ale aj na Slovensku. Trendom sú hotely pre DOSPELÝCH Dovolenka bez vlastných detí automaticky neznamená, že si ju užijete bez detského kriku. Aj preto sú hotely pre dospelých čoraz populárnejšie.

Nedávno Českom zarezonovala kauza obľúbeného bistra, ktoré sa samo označilo ako baby-unfriendly. Deťom vstup nezakázali, ale vydali pre nich pravidlá správania sa. Inými slovami sa chceli vyprofilovať ako podnik, ktorý nie je vhodný pre deti.

Názory boli rôzne, mnohí ich v tomto kroku podporili, niektorí ho však označili za diskriminačný.

Len pre dospelých

A pritom v hotelovom biznise to funguje už roky. Sú takzvané „adult only“ hotely, do ktorých deti do určitého veku majú vstup zakázaný. Ide o presný opak hotelov, ktoré sa označujú ako vhodné pre rodiny s deťmi.

Podľa cestoviek sa ľudia aj u nás čoraz častejšie pýtajú na takéto hotely pre dospelých. Hlavne tí, ktorí sami idú na dovolenku bez detí a nechcú sa nechať vyrušovať detským krikom, plačom, detskými diskotékami či iným hlučným programom určeným pre mladšie ročníky.

Prvé hotely pre dospelých sa začali objavovať v Karibiku, kde je ich v súčasnosti najviac. No nájdete ich už aj v obľúbených destináciách Slovákov, akými sú Chorvátsko, Turecko či Grécko.

Napokon, hotely s podobným biznis modelom sú už aj na na Slovensku. Kde u nás také nájdete? Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk