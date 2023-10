Zdroj: Pexels.com Naša hudobná scéna SMÚTI: Zomrel člen legendárnej kapely, ktorej HITY pozná každý Slovenské hudobné nebo je bohatšie o ďalšiu hviezdu. Zomrel člen známej slovenskej skupiny, ktorej najväčšie hity doslova zľudoveli. 3. október 2023 Kultúra

3. október 2023 Kultúra
Naša hudobná scéna SMÚTI: Zomrel člen legendárnej kapely, ktorej HITY pozná každý
Slovenské hudobné nebo je bohatšie o ďalšiu hviezdu. Zomrel člen známej slovenskej skupiny, ktorej najväčšie hity doslova zľudoveli.

V nedeľu (1. októbra) naposledy vydýchol muzikant Vladimír Klčo, ktorý bol súčasťou známej kapely ZENIT. Smutnú správu na sociálnej sieti zverejnil jeho syn Lukáš.

„Ďábel“ je už v nebi

„Ďábel je už v nebi. V muzikantskom nebi. Táto tvoja poetická prezývka vznikla ešte keď si bol zrejme pubertiak, vďaka tvojmu nadaniu z chémie používanej v praxi,“ napísal o hudobníkovi, ktorého si budeme navždy pamätať aj vďaka legendárnym hitom Keď ťa nechá dievča, či Pigičaj.

Svojho otca opisuje ako na prvý pohľad tichého človeka, ktorý však mal výnimočný inteligentný zmysel pre humor. „Bol si pre rodinu všetkým, nielen manžel, otec, dedko, ale aj motivátor, vizionár, učiteľ, skromný a pokorný šéf firmy, ktorá oslavuje tento rok 30 rokov od založenia. Po svojom otcovi si bol najprv fotograf, neskôr si sa stal kameramanom, medzitým gitarista v slávnej kapele Zenit,“ píše Lukáš Klčo.

Dojímavé slová syna

Po vyštudovaní chemickej školy pracoval v horalkárni, niklovke a aj v pivovare. Neskôr si zarábal aj ako poštár, páleničiar a krajčír. Syn ho opisuje aj ako šikovného kutila a záhradníka.

„Tvojím hnacím motorom bola práca, dokázal si aj nemožné a to do posledných chvíľ života. Stihol so toho viac ako niekto za 3 životy. Zákerná choroba Ťa vôbec neprekvapila, hrdinsky si jej odolával dlhé roky. Bohužiaľ aj taká silná osobnosť telom aj duchom si potrebujete oddýchnuť a vydať sa na ďalšiu cestu, ale už na druhom svete. Dnes tvoj tlkot srdca síce zastal, ale Legendy, tie žijú večne. Česť tvojej pamiatke tatko Vladko,“ dodal hudobníkov syn Lukáš.

Posledná rozlúčka s Vladimírom Klčom bude v piatok (8. októbra) o 14.00 na cintoríne v Seredi.

