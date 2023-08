Zdroj: Dnes24.sk , TASR/Henrich Mišovič Návšteva pohotovosti možno výrazne ZDRAŽIE: Zaplatíme až päťnásobne viac? Poplatky za vyšetrenie v ambulantnej pohotovosti by mohli stúpnuť. Nemocnice hovoria, že ich pacienti často zneužívajú. 7. august 2023 Zo Slovenska

Zatiaľ čo ambulantní lekári požadujú skrátenie ordinačných hodín, nemocniční lekári chcú odľahčiť situácii na pohotovostiach zvýšením poplatkov. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Z dvoch na desať eur

„​Pediatri z ambulancií volajú po skrátení ordinačných hodín. Podľa nemocníc to neprichádza do úvahy, kým sa nezvýšia poplatky. Navrhujú, aby pacient z pôvodných 2 eur zaplatil desať,“ píše portál s tým, že tomu, koho by hospitalizovali, by sa poplatok vrátil.

Ľudia majú pohotovosť navštevovať, aj keď ich stav nie je vážny. Podľa lekárov je až tretina návštev pohotovostí neopodstatnených.

Desať eur pacient zaplatí už dnes, keď navštívi urgent po 22.00 hodine, čiže v čase, keď už nefunguje ambulantná pohotovosť. „Aj podľa ministerstva zdravotníctva by úprava poplatkov mohla počet zbytočných návštev znížiť. Príčinou zneužívania pohotovostí je podľa analytičky aj nedostupnosť lekárov. 10 eur špekulantov neodradí. Vyššie poplatky zas môžu ovplyvniť tých najchudobnejších,“ informovali tvnoviny.sk.

Minister zdravotníctva sa má opäť stretnúť s odborníkmi z radov pediatrov a z nemocníc. O osude ambulantných pohotovostí sa tak bude aj ďalej rokovať.

Aby ráno nemuseli navštíviť lekára

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) navrhla zvýšiť poplatky na ambulantných pohotovostiach na minimálne desať eur už koncom júla. Mohlo by to podľa nej odbremeniť preťažených lekárov.

„Ukazuje sa, že zhruba 30 až 40 percent ambulantnej pohotovostnej služby (APS) je zneužívaných. Využíva sa nadrozmerne pacientmi. Tí často využívajú, že potom ráno nemusia ísť k svojim lekárom. (…) Preto sme navrhli zmenu zákona tak, aby sa upravili a zvýšili poplatky za APS pre deti a dorast aj dospelých z nášho pohľadu minimálne na desať eur,“ povedal vtedy šéf ANS Marián Petko.

ANS tiež navrhla, aby poplatky boli nižšie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre darcov krvi.

O skrátení ordinačných hodín možno podľa Petka rokovať až po zavedení poplatkov. „Potom môžeme uvažovať a sledovať v októbri, novembri a decembri, či je naozaj od 20.00 do 22.00 h výrazný pokles pacientov. Následne môžeme rokovať o tom, že od roku 2024 by mohlo teoreticky prísť k zníženiu počtu hodín do 20.00 h,“ doplnil.

