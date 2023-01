Zdroj: TASR/Jaroslav Novák NEČAKANÉ slová Šeligu: Nie sme ďaleko od novej 76-ky! Budú vôbec predčasné VOĽBY? Nie sme ďaleko od novej 76-tky. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. 7. január 2023 han Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ozrejmil, že rokovania o možnej novej väčšine v parlamente vedie dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Nezaradený poslanec z Hlasu-SD Erik Tomáš naďalej vidí jediné riešenie v predčasných voľbách.

„Debata o novej 76 sa viedla aj medzi sviatkami, neustále sme pracovali. Nie sme ďaleko od 76-tky. Nechcem dávať falošný optimizmus, ale rokovania sa vyvíjajú,“ povedal Šeliga s tým, že rokovania sú dynamické a nechce viac špecifikovať ich obsah či možnú dohodu. Aktuálne je podľa jeho slov na strane SaS, ako sa k tomu postaví.

Podotkol, že ak je šanca na vznik novej väčšiny a novej Hegerovej vlády, ktorá by dovládla do volieb, treba to vyskúšať. To, či budú voľby na jeseň alebo v riadnom termíne v roku 2024, to bude závisieť podľa jeho slov od rokovaní.

Predpokladá, že ak by došlo k predčasným voľbám, konali by sa zrejme v druhej polovici roka.

Na margo spájania demokratických síl, o ktorom hovoril aj premiér Heger, Šeliga dodal, že sú v kontakte aj s predsedom strany Spolu Miroslavom Kollárom a ďalšími. Bavia sa podľa jeho slov o tom, ako zabrániť Smeru-SD zostavovať vládu s Hlasom-SD a Republikou.

Hlas a voľby

Tomáš podčiarkol, že Hlas-SD trvá na predčasných voľbách. Pripomenul, že o nich po páde vlády hovoril aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a očakávali ich aj občania, no v úvode roka sa dozvedajú inú správu. „Tá istá koalícia, tí istí politici idú zostavovať tú istú neschopnú vládu,“ podotkol. Nevidí v tom zmysel.

Šeliga reagoval, že Hlas-SD sa „trasie na voľby“ no v otázke referenda o zmene ústavy sa stratil a jediný o ňom hovorí šéf Smeru-SD Robert Fico.

„Ostatní zmizli, lebo vedia, že tam dostanú výprask,“ tvrdí. Tomáš to odmietol a deklaroval, že Hlas-SD referendum podporuje. Koalícia však podľa neho nie je schopná schváliť zmenu Ústavy a umožniť predčasné voľby.

Prišlo aj na Fica

Zmenu ústavy Šeliga podmieňuje zakotvením Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu v nej. Naznačil, že jeho postoj bude závisieť aj od vývoja rokovaní o novej väčšine. Nechápe, prečo by mal pomáhať Ficovi, ak sa podarí zostaviť novú väčšinu.

„Je to aj politická otázka,“ priznal.

Tomáš Šeligovi vyčíta, že má veľa vzletných myšlienok o demokracii, no nedokáže jasne povedať, či ľuďom umožní predčasné voľby a poslancom skrátiť si volebné obdobie.

