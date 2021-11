Zdroj: pixabay.com Nechce byť SÁM! Mladý muž hľadá dievča, s ktorým si bude doma užívať LOCKDOWN Schválenie lockdownu prišlo zo dňa na deň. Ak ste si nestihli nájsť doteraz partnera, s ktorým ho prežijete, môžete to vyskúšať na sociálnej sieti. Ako P. S. by sa však oplatilo napísať "Len s negatívnym PCR testom." 27. november 2021 Magazín

27. november 2021 Magazín Nechce byť SÁM! Mladý muž hľadá dievča, s ktorým si bude doma užívať LOCKDOWN Schválenie lockdownu prišlo zo dňa na deň. Ak ste si nestihli nájsť doteraz partnera, s ktorým ho prežijete, môžete to vyskúšať na sociálnej sieti. Ako P. S. by sa však oplatilo napísať "Len s negatívnym PCR testom."

Časy sú veru zlé a depresívne. Nadchádzajúce minimálne dva týždne nás čaká svet bez stretnutí, kín či posední v podnikoch. Zvládnuť sa to dá, ale keď je človek sám, nie je mu smutno.

Zrejme to došlo aj mladému mužovi, ktorý sa rozhodol vziať osud do vlastných rúk a cez skupinu na sociálnej sieti si hľadá priateľku do lockdownu.

Zásoby na 3 roky

„Prajem príjemné pekné logdamové ránko. Keďže to tu máme znova… Hľadám dievča, do domáceho lockdownu a blackoutu. Samozrejme, v rámci OTP by sme prežili celý LockDown,“ píše mladý muž na sociálnej sieti.

Ako vysvetľuje, v jeho ponímaní je to O – opitý, T – triezvy, P – pozitívne naladený. Mladý chalan o sebe prezradil, že je normálneho vzrastu, aj keď niektorý ho volajú Obor.

„Pripravený som dostatočne aj na zombie apokalypsu. Toaleťáku mam na 3 roky, konzervy a zásoby jedla na 4roky. Bezpečnosť a poriadok zabezpečuje robot od Tesly. A na šifrovanú komunikáciu používam, analógovú pevnú linku s obchodom a rádiové vysielačky,“ dodáva v inzeráte.

Iba doma

. Zjavne je pripravený skutočne na všetko, pretože opisuje, že „prípadná dodávka alkoholu či zdravotných potrieb je dohodnutá donáškou pomocou dronu, takže naozaj nemusíš chodiť nikam.“

Budúcej priateľke tiež sľubuje, že sa o zábavu postará. „Lebo som celkom aj vtipný, keď sa zadarí a najmä strýko Netflix,“ vysvetľuje.

„Ak máš záujem pošli mi signál morseovkou. Poctivo čakám!“ vyzýva na záver svoju ženu snov.

