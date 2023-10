Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Pixabay.com Nechutný žart na účet Stankeho: Mnohí ani len netušia, že VIDEO je výtvor umelej inteligencie! Stačí fotka, krátky záznam hlasu vybranej osoby a umelá inteligencia na počkanie vytvorí falošné video s daným človekom, ktorý v ňom povie všetko, čo zadáte. 12. október 2023 TOS Rôzne

12. október 2023 TOS Rôzne Nechutný žart na účet Stankeho: Mnohí ani len netušia, že VIDEO je výtvor umelej inteligencie! Stačí fotka, krátky záznam hlasu vybranej osoby a umelá inteligencia na počkanie vytvorí falošné video s daným človekom, ktorý v ňom povie všetko, čo zadáte.

Toto je dnešná realita schopností umelej inteligencie a mnohí pred tým varujú. Čoraz častejšie to totiž zneužívajú podvodníci. A využívajú to aj rôzni vtipálkovia na internete.

Aktuálne si niekto urobil srandu na účet slovenského herca Richarda Stankeho. Video sa objavilo na TikToku, pričom prevzaté bolo pravdepodobne z inej sociálnej siete, z Telegramu.

Absurdnosti

„Ahojte priatelia, prihováram sa vám naposledy zo Schwechatu a dnes opúšťam túto krajinu. Mám dosť toho, ako tu zaostalí ľudia nevedia oceniť moju inteligenciu. Áno, som homosexuál s IQ 73, ale to je len moje prirodzené ja,“ začína video dlhé zhruba minútu a pol, ktoré sa tvári, že v ňom reálne vystupuje Richard Stanke so svojím monológom.

„Ja mám proste všetky tie vlastnosti, ktoré by mal mať superhrdina. Napríklad, keď vyjdem von na slnko, svietim ako semafor,“ vyberáme ďalšiu časť z videa, pričom niektoré nie sú absolútne vhodné na zverejnenie.

„Takže ak sa stratíte na ceste, stačí sledovať moje vlasy a bezpečne sa vrátite domov. Takže ďakujem vám všetkým, okrem tých 700-tisíc úbožiakov, čo volili Fica. Táto ľudská spodina už o mne nikdy…“ takto končí dané video.

Mnohí uverili

Richard Stanke verejne vyjadruje svoje politické názory a zrejme preto si vybrali práve jeho. Je až neuveriteľné, čo umelá inteligencia už v tejto fáze vývoja dokáže. Na druhej strane, je jednoznačne vidieť, že nejde o realitu, ale o dielo umelej inteligencie. Netreba byť ani žiadnym znalcom. Tvár a hlas Richarda Stankeho boli zneužité.

Mnohí však, možno len pri povrchnom pozretí videa, resp. vypočutí si hlasu, skočili na lep. Svedčia o tom niektoré komentáre.

„Šťastnú cestu! A už sa nikdy nevracaj.“ „Už nekecaj a ťahaj.“ „Zapredanec hnusný.“ „Konečne že si zmizol.“ „Konečne pán inteligent len sa prosím už nikdy nevracaj.“ „Veru on je riadne zaostalý.“ „Najprv som si hovoril, že si robí srandu. Potom som pochopil, že to myslí vážne. Takým by mali dávať zadarmo letenky, avšak jednosmerné.“ Toto je len malá ukážka diskusie pod týmto falošným videom.

„Ľudia, veď to je AI, niekto si robí srandu,“ snažia sa niektorí pod videom vysvetliť. Ak už teraz je možné umelú inteligenciu využiť na manipuláciu s ľuďmi, čo bude, ak sa stane ešte dokonalejšou?

