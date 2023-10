5 Galéria Unsplash.com Zdroj: TV Markíza Umeleckú scénu zasiahla tvrdá rana! ZOMRELA obľúbená slovenská herečka Umelecká scéna prišla o ďalšiu výnimočnú herečku. Zomrela v domove pre seniorov. 12. október 2023 Kultúra

12. október 2023 Kultúra Umeleckú scénu zasiahla tvrdá rana! ZOMRELA obľúbená slovenská herečka Umelecká scéna prišla o ďalšiu výnimočnú herečku. Zomrela v domove pre seniorov.

Obľúbená slovenská herečka Eva Rysová zomrela vo veku 91 rokov po vážnych zdravotných problémoch. Informoval o tom portál pluska.sk.

Naposledy stvárnila babičku Annu Roznerovú v seriáli Búrlivé víno.

Pred niekoľkými rokmi ohlásila ukončenie kariéry. V roku 2019 ešte účinkovala vo videoklipe Mira Jaroša.

Vydýchla v domove pre seniorov

„Zomrela dnes ráno v domove pre seniorov, do ktorého ju rodina pred časom umiestnila, keďže na tom bola zdravotne už veľmi zle. Pred pár dňami bola dokonca v nemocnici,“ povedal pre pluska.sk nemenovaný zdroj.

Eva Rysová sa narodila 16. augusta 1932 v obci Hajnáčka (okres Rimavská Sobota). Vyštudovala VŠMU, postupne hrala v Armádnom divadle SNP v Martine (dnes Slovenské komorné divadlo). Medzi rokmi 1960 – 1965 pôsobila v Krajskom divadle v Trnave a v Krajskom divadle Nitra. Od roku 1966 sa stala členkou divadla Nová scéna.

Bohatá kariéra

„Eva Rysová-Suchánková je známa napríklad z televíznej inscenácie Mladá mníška (1968), malá rolu redaktorky Potockej si zahrala v slovenskom krimi filme Prípad krásnej nerestnice (1973). Poznať ju môžete tiež vďaka úlohe matky v hudobnej komédii Toto leto doma (1980), z rozprávky Kto chce získať princeznú (1984), z psychologickej drámy V meste plnom dáždnikov (1989), ďalšiu malú rolu lekárky si zahrala v slovenskej dráme Suzanne (1996),“ informuje portál televízie Markíza.

Až do roku 2012 vyučovala umelecký prednej a javiskovú reč na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Venovala sa práci v televízii, rozhlase a dabingu.

Jej stav sa stále zhoršoval

Podľa portálu pluska.sk pre ňu začalo veľké trápenie už v roku 2016, kedy spadla a prekonala krvácanie do mozgu. „Pre neutíchajúce bolesti, točenie hlavy, problémy s dýchaním a srdcovým tepom, jej príbuzní zabezpečili odbornú asistenciu, neskôr dve opatrovateľky. V základných potrebách však dokázala byť stále samostatná a vo svojom byte ešte v roku 2020 s úsmevom a radosťou prijímala návštevy,“ informuje server s tým, že herečku musela rodina neskôr presunúť do zariadenia pre seniorov, kde sa jej dostalo odbornej starostlivosti, no jej stav sa postupne stále zhoršoval.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk