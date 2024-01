29. január 2024 Rastislav Búgel Hokej Nepomohla mu ani výhra na ľade Slovana: Michalovce VYMENILI trénera! Fanklub avizuje BOJKOT Zaujímavé dianie aktuálne môžeme sledovať v hokejovom klube z Michaloviec. Hlavnému trénerovi nepomohlo ani vybojované víťazstvo v Bratislave.

Aktuálne štvrté Michalovce v nedeľu (28. januára) počas 40. ligového kola vycestovali na ľad bratislavského Slovana. Michalovce sa dostali do vedenia v ôsmej minúte, keď ich do vedenia posielal Newton. Domácim sa podarilo vyrovnať až začiatkom tretej tretiny, keď sa presadil Sersen, no Daugavins necelých 7 minút pred koncom rozhodol, že tri body pôjdu na východ.

Nečakané rozhodnutie

Kto by čakal, že úspešný zápas bude dôvodom na radosť, musel ostať poriadne prekvapený. V pondelok (29. januára) „Líšky“ informovali o zmene na trénerskom poste.

„Momentálne výsledky a hlavne herný prejav nášho mužstva nás prinútil urobiť zmeny na trénerskom poste. Rozhodnutie urobiť tento krok prišlo po domácich prehrách s Novými Zámkami a Humenným. Tím potrebuje pred reprezentačnou prestávkou nový impulz a v neposlednom rade sa potrebujeme dobre pripraviť na play-off,“ informoval klub HK Dukla Ingema Michalovce.

Vedenie klubu ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Petrom Kúdelkom a jeho asistentom Tomášom Surovým.

Staré známe meno

„Dohodli sme sa s trénerom, ktorý dobre pozná slovenských hráčov, pozná extraligu, má najvyššie ambície a z každého hráča vyťaží maximum. Tomek Valtonen, ktorý momentálne žije v Michalovciach bol našou prvou voľbou, keďže o svojej profesionalite nás presvedčil už v minulosti, keď s Duklou prežil úspešné sezóny a získal aj historickú bronzovú medailu. S Tomekom sme sa dohodli na zmluve do konca sezóny 2024/2025 a veríme, že spolu budeme silnejší a naplníme naše predsezónne ciele,“ informoval klub o angažovaní fínskeho trénera.

Nahnevaní fanúšikovia

K dianiu sa vyjadril aj fanklub michalovského tímu. Jeho členovia sa stretli s už bývalým trénerom Kúdelkom. Po zápase so Slovanom avizovali, že má ich plnú podporu a nesúhlasia s krokmi klubu. Preto sa rozhodli, že od najbližšieho zápasu sa nebudú podieľať na atmosfére domácich zápasov.

Keď už bolo jasné, že Kúdelka na lavičke skončil, michalovský fanklub sa mu verejne poďakoval. „Veľké ďakujeme, že ste tu nechali svoje srdce a veríme, že ste nechali aj hráčom kúsok seba a do ďalších zápasov nastúpia bojovne a zabojujú za nás všetkých. Naše rozhodnutie sa však nemení a najbližšie zápasy ostane náš sektor prázdny. Napriek tomu, že hokej je naša vášeň a každý zápas sme prichádzali o hlas, chceme týmto rozhodnutím vyjadriť náš nesúhlas a veríme, že sa to v klube umúdri a nebudú sa robiť takéto verdikty, ktorými sa škodí nielen klubu, ale najmä nám fanúšikom. Bez fanúšikov nie je ani šport a preto by malo na názore fanúšika záležať najviac,“ informuje Fanklub Dukla Michalovce na Facebooku.

