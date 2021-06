Zdroj: Bolf Nepostrádateľný spoločník prežitia v mestskej džungli - pánske kapsáčové nohavice! Praktické, pohodlné, so štedrým priestorom na osobné veci v bočných vreckách, takže môžete mať voľné ruky… To sú len niektoré z výhod, ktoré tieto nohavice ponúkajú, takže sa ani nečudujeme, že sa pánske kapsáče stále tešia toľkej obľube. 13. jún 2021 Tlačové správy

13. jún 2021 Tlačové správy Nepostrádateľný spoločník prežitia v mestskej džungli - pánske kapsáčové nohavice! Praktické, pohodlné, so štedrým priestorom na osobné veci v bočných vreckách, takže môžete mať voľné ruky… To sú len niektoré z výhod, ktoré tieto nohavice ponúkajú, takže sa ani nečudujeme, že sa pánske kapsáče stále tešia toľkej obľube.

Zdroj: Bolf

Aby sme však boli celkom úprimní, muži sa delia na dva tábory: tí, čo kapsáče milujú, alebo tí, čo ich nenávidia. Druhý tábor sa zvyčajne obáva toho, že v nich budú pôsobiť ako starí rybári, no pokiaľ viete, ako ich nastajlovať, dosiahnete závideniahodnú kombináciu streetwearového a vojenského vzhľadu, a to už stojí za vyskúšanie, čo myslíte?

Odkedy sú pánske kapsáče v kurze?

Pozrime sa teraz trochu do histórie, kde a prečo sa vôbec pánske kapsáče vzali. Svoju púť vo svete módy začali v roku 1980 a boli určené pre rybárov a športovcov, pretože mali dostatok vreciek zabezpečených tak, aby z nich nevypadávali veci. Koncom deväťdesiatych rokov už získali obrovskú popularitu aj medzi bežnými mužmi, stali sa súčasťou popkultúry a nosili ich všetci. Neskôr, vo vynovenej podobe, atakovali mestskú módu a aj teraz sú stále v kurze.

Už viac nevyzerajú ako nohavice na rybačku. Inovatívny, sofistikovaný strih so zúžením v oblasti členkov a celkovo užšou nohavicou v porovnaní s predchodcami v minulosti spôsobil, že naozaj stojí za to dať im šancu a občas ich vymeniť za rifle alebo chinos nohavice. Dokonca ich nájdete aj v podobe pohodlných joggerov! Sú jednoducho zaujímavé, skvelé napríklad do jarného počasia a budete sa v nich cítiť výborne.

Ako kapsáče zakomponovať do outfitu ako frajer?

V prvom rade samozrejme treba trafiť svoju veľkosť, aby na vás vyzerali naozaj dobre. Takisto treba mať na pamäti to, že kapsáče sú neformálna súčasť oblečenia, takže na špeciálne spoločenské udalosti jednoducho nepatria ani s tou najelegantnejšou košeľou.

Potom sa stačí držať pravidla, že ak sú kapsáče tesnejšieho strihu, oslnivý celok vytvoria so slim fit košeľou a koženými topánkami. Naopak, ak si vyberiete skôr voľnejší strih nohavíc, bude k nim viac pasovať ležérna mikina alebo výrazné farby. Obe kombinácie sú ako stvorené nielen na posedenie s priateľmi, ale aj do mesta.

Na detailoch záleží!

Klasické farby ako čierna, sivá, námornícka modrá, olivovo zelená alebo béžová sú pri pánskych kapsáčoch rokmi overené a umožňujú najjednoduchšiu štylizáciu. Ďalšou dobrou radou, ktorú je rozumné poslúchnuť, je pri výbere kapsáčov všímať si veľkosť vreciek a ich umiestnenie. Vyberajte si také vrecká, ktoré vám nebudú deformovať postavu a pridávať neželaný objem. Elegantnejšie pôsobia menšie vrecká bližšie k bokom, pohodovejšie vyzerajú vrecká umiestnené bližšie ku kolenám. Aký štýl preferujete?

Kde kúpiť moderné pánske kapsáče?

V záplave ponúk môže byť ťažké sa zorientovať, preto vám prinášame skvelý tip na výhodný nákup. Navštívte internetový obchod Bolf, kde nájdete fantastický výber pánskeho aj dámskeho módneho, kvalitného oblečenia za fantastické ceny. Využiť akcie sa oplatí!

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Bolf