13. január 2024 Jakub Forgács Krimi NEŠŤASTIE na lyžiarskom svahu: Snoubordistu v KRITICKOM stave odviezol vrtuľník Muž po páde podľa slov horských záchranárov ostal v bezvedomí, ale dýchal. Následne sa jeho stav zhoršil.

Počas lyžiarskej prevádzky v sobotu popoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služby (HZS) žiadosť o pomoc pre 50-ročného lotyšského snoubordistu z lyžiarskej trate „Turistická“ na severnej strane Chopku. HZS o tom informovala na svojej webovej stránke.

„Muž po páde ostal v bezvedomí, ale dýchal,“ uviedli horskí záchranárov.

„Po príchode záchranárov HZS sa jeho stav zhoršil a bolo nevyhnutné zahájenie jeho resuscitácie. O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov, ktorí na miesto udalosti leteli z Popradu,“ dodala HZS so slovami, že pacient bol po naložení do vrtuľníka transportovaný v kritickom stave do nemocnice v Banskej Bystrici.

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk