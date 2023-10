Zdroj: Unsplash.com NEUVERITEĽNÁ chyba! Demolačná firma si POMÝLILA adresu, zbúrala NESPRÁVNY dom Žena zažila po návrate z dovolenky obrovský šok. Demolačná firma si splietla adresu a zbúrala nesprávny dom. 23. október 2023 Zo zahraničia

23. október 2023 Zo zahraničia NEUVERITEĽNÁ chyba! Demolačná firma si POMÝLILA adresu, zbúrala NESPRÁVNY dom Žena zažila po návrate z dovolenky obrovský šok. Demolačná firma si splietla adresu a zbúrala nesprávny dom.

Susan Hodgsonová sa pred mesiacom vracala z dovolenky. Po príchode jej však ostali iba oči pre plač.

„Som v nahnevaná! Stále sa budím a vravím si, že je to všetko iba zlý vtip. Som v šoku,“ povedala v rozhovore, ktorý uverejnil The Guardian.

Boli na zlej adrese

Už počas dovolenky Susan volala suseda a pýtala sa jej, či si niekoho najala na demoláciu domu, ktorý vlastnila v juhozápadnej Atlante. Povedala, že určite nie, no suseda pokračovala: „No, je tu niekto, kto práve zbúral celý dom.“

Suseda sa preto vybrala za robotníkmi, no tí ju iba odbili. „Povedali jej, aby bola ticho a starala sa o svoje veci,“ spomína Susan, ktorá na miesto vyslala aj jedného z členov rodiny. Keď konfrontoval robotníkov, nasledoval šok.

Robotníci boli na zlej adrese a búrali nesprávny dom!

Firma sa neospravedlnila

Susan spomína, že dom bol asi 15 rokov zadebnený, no dvor bol pokosený a okolie udržiavané. Dokonca mali aj zaplatené dane a všetky poplatky.

Rodina už kontaktovala políciu a celú vec rieši s právnikmi. Aktuálne však stále zisťujú, čo vlastne môžu robiť. Navyše, firma, ktorá vykonala demoláciu, s nimi vôbec nekomunikuje.

„Nechce sa mi veriť, že si niekto myslí, že môže len tak prísť, niečo zbúrať a odísť bez toho, aby aspoň povedal: ´Je mi to ľúto. Čo mám spraviť, aby som to napravil? Bola to nehoda´,“ dodala Susan Hodgsonová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk