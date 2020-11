12. november 2020 Krimi Neuveriteľné! Ukradol pár keksov, hrozí mu basa natvrdo!

Toto je naozaj sila! Mnohí, čo sofistikovane ukradnú milióny, sa nikdy nedostanú do väzenia. Za ukradnuté keksíky však hrozí basa.

O šokujúcom prípade informuje Polícia Slovenskej republiky na svojom Facebooku. Maškrtný Popradčan svoj čin už isto oľutoval.

Pár keksov

Popradčan mal v predajni na Košickej ulici v Bratislave ukradnúť tri keksy! Keď odchádzal z predajne bez zaplatenia, zadržal ho pracovník SBS a privolal policajtov.

„Tí lustráciou v policajných evidenciách zistili, že muž sa krádeže dopustil aj pred pár mesiacmi, za čo mu bola uložená bloková pokuta. Keďže sa krádeže dopustil opakovane, bol eskortovaný na policajné oddelenie. Po vznesení obvinenia bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ píše polícia.

Iba milióny

Komentáre na seba nenechali dlho čakať. Niektoré sú ironické, iné nahnevané a ďalšie zas súcitné.

„Ponaučenie: kradnúť iba v miliónoch eur,“ napísal Dominik.

„Keby to spravil vo vašom obchode, asi by ste sa na to pozerali ináč,“ dodal Kristián.

„Hm… Za vraždu podmienka, za keksy 15 rokov,“ skonštatovala Lu­cia.

„Komentáre typu "za vraždy toľko“ a „za pár horaliek toľko“ prichádzajú… Len prosím tých, ktorí to píšu, aby si uvedomili, že zákonnú výšku trestu neurčuje polícia a ani súdy," zastal sa policajtov Tomáš.

Zdroj: Dnes24.sk