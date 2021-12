Zdroj: TASR/Pavol Zachar , Polícia SR - Trnavský kraj NETRADIČNÝ, ale originálny zásah polície: Pesničkou od Gladiatoru zachránili mužovi život! Na vlásku visel život muža, ktorý volal o pomoc. Policajtom sa pri zásahu podarilo vynájsť naozaj originálnym spôsobom. 2. december 2021 Magazín

Dvom policajtom sa podarilo zachrániť život 46-ročnému mužovi, v ťažkej životnej situácii. S naliehavou prosbou o pomoc sa obrátil na tiesňovú linku 158.

Záchranná akcia sa odohrala v stredu 1. decembra v Skalici. Informuje o tom krajská polícia v Trnave na sociálnej sieti.

Spôsob, aký si zasahujúci policajti Ján Šuba a Róbert Mikéska z Obvodného oddelenia v Skalici zvolili, bol netradičný, ale účinný.

U muža v byte zasahovali policajti dvakrát za jeden deň. S jeho trápením sa mu snažili pomôcť už v stredu ráno, po telefonáte na linku 158.

„Po príchode ich nešťastný muž pozval dovnútra, aby sa s ním porozprávali. Počas rozhovoru privolali RZP, ktorá si muža prevzala a za asistencie polície previezla do nemocnice. Po vyšetrení ho z nemocnice prepustili,“ priblížila udalosti polícia.

O pár hodín neskôr muž zavolal na tiesňovú linku opäť. Žiadosť o pomoc znela podľa polície ešte naliehavejšie.

Výjazd si zopakovali tí istí policajti, ktorí sa s mužom rozprávali v ten deň ráno.

„Po zaklopaní sa im síce ozval, ale dvere otvoriť odmietol. Po ich ďalšom klopaní a zvonení zostalo v byte ticho. Nstržm. Ján Šuba duchaprítomne zareagoval a na mobile pustil pesničku od skupiny Gladiator – Dnes je skvelý deň. Práve o nej im muž v to ráno povedal, že je jeho obľúbená. Tento ťah policajtom vyšiel a muž im dvere otvoril. Na ľavej ruke mal ranu, ktorú mu ošetrili a poskytli mu prvú pomoc. Do pár minút dorazila RZP, ktorá si ho opätovne prevzala do opatery a znova skončil v skalickej nemocnici,“ opísala udalosti trnavská polícia.

