20. jún 2020 Nie sme sami?! V našej galaxii by mohlo byť viac ako 30 mimozemských civilizácií

Vesmír je nekonečný! To, že v ňom môžu existovať aj iné civilizácie, preto vôbec nie je vylúčené.

Vedci zistili, že v našej galaxii by mohlo byť viac ako 30 aktívnych mimozemských civilizácií. Informovali o tom v novej štúdii, ktorá bola uverejnená vo vedeckom časopise The Astrophysical Journal.

Život v galaxii

Cieľom nového výskumu bolo pochopiť, koľko planét v našom susedstve môže byť domovom mimozemského života, a to za predpokladu, že život sa na nich vyvíja podobným spôsobom, ako na Zemi. Informoval o tom portál Independent.

Zistilo sa, že na našej Mliečnej dráhe môžu čakať na objavenie desiatky aktívnych civilizácií. Mohlo by to načrtnúť aj náš osud a vyhliadky na dlhodobé prežitie.

„V našej galaxii by malo byť niekoľko desiatok aktívnych civilizácií za predpokladu, že vytvorenie inteligentného života, podobnému tomu na Zemi, trvá 5 miliárd rokov,“ uviedol vo vyhlásení Christopher Conselice z University of Nottingham s tým, že myšlienka vníma takýto vývoj v kozmickom meradle. „Tento výpočet nazývame astrobiologický Kopernikovský limit,“ dodal Conselice.

Kopernikovské limity poznáme v dvoch formách. Jeden z nich je „slabý“ limit, ktorý naznačuje, že inteligentný život sa na planéte vytvára kedykoľvek po 5 miliárd rokoch. Druhým je „silný“ limit, kedy sa život vytvoril pred 4,5 miliardami až 5 miliardami rokov.

Objavovanie civilizácií v našej galaxii veľmi závisí od toho, ako dobre dokážeme zachytiť signály vysielané do vesmíru, ako napríklad rádiové prenosy zo satelitov a televízie.

Vedci ale pripomínajú, že priemerná vzdialenosť medzi nami a akoukoľvek inou možnou civilizáciou by bola byť približne 17-tisíc svetelných rokov. Takáto vzdialenosť by teda sťažovala akúkoľvek formu komunikácie.

Jediní v galaxii

Vedci spomínajú aj ďalšiu hypotézu. Tá hovorí o tom, že sme jediný inteligentný život v galaxii, a že ostatné možné civilizácie vymiznú skôr, ako ich dokážeme odhaliť. Nový výskum tiež naznačuje, že hľadanie mimozemských inteligentných civilizácií nielen odhaľuje existenciu iných foriem života, ale dáva nám aj indície k odpovedi, ako dlho vydrží naša civilizácia.

„Ak zistíme, že inteligentný život v našej galaxii je bežný, dokázalo by to, že naša civilizácia môže existovať oveľa dlhšie. A ak zistíme, že v našej galaxii neexistujú žiadne iné aktívne civilizácie, pre našu vlastnú existenciu je to zlé znamenie,“ uzavrel Independent.

Zdroj: Dnes24.sk