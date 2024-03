Nielen Kollár: Aj ďalší známy Slovák podstúpil v Turecku transplantáciu vlasov, FOTO pred a po

Známy Slovák sa rozhodol riešiť ustupujúce kúty. Na transplantáciu vlasov sa vybral, podobne ako podnikateľ a politik Boris Kollár, do Turecka.

Keď sa automobilový pretekár Martin Koči zúčastnil reality šou Love Island, nemal o záujem žien núdzu. Práve naopak. Viaceré si vyhliadli práve jeho a chceli s ním tvoriť pár.

Preto mnohých možno prekvapí, že aj jemu strpčovalo život nižšie sebavedomie. To pramenilo z toho, že mu na hlave ubúdali vlasy. Aj keď nežné pohlavie s jeho kútmi problém zjavne nemalo, on sa to rozhodol riešiť.