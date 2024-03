26. marec 2024 TOS Lifestyle Učiteľky zo strednej školy sa rozhodli natáčať PORNO: Z učiteľského platu sa žije ťažko! Dve angličtinárky neboli spokojné s učiteľským platom a nezávisle na sebe sa rozhodli privyrobiť si natáčaním erotických videí.

Ako prví na to prišlo študenti, veľmi rýchlo sa to však roznieslo po celej strednej škole v americkom Missouri. Dve učiteľky anglického jazyka Brianna Coppage a Megan Gaither si privyrábali natáčaním pornografických vi­deí.

V priebehu jedného mesiaca dostali obidve tridsiatničky výpoveď.

Tvár neukazovali

O trochu staršia Megan pre miestne médiá uviedla, že bolo pre ňu ťažké vyžiť z učiteľského platu. Pri videách zverejnených na OnlyFans sa snažila byť opatrná a tvár neukazovala, no aj tak sa na to prišlo a jej identita bola odhalená.

Svoj účet po tom, čo ju v škole konfrontovali, deaktivovala, no návrat do pornopriemyslu nevylúčila. „Neprekvapilo by ma, keby v Missouri boli aj ďalší učitelia s podobnými aktivitami,“ poznamenala.

Zaujímavosťou je, že aj keď bývalé kolegyne zo školy boli výbornými kamarátkami a odhalenie prišlo približne v rovnakom čase, jedna o druhej nevedela, že si týmto spôsobom privyrába tiež.

Pustila sa do toho naplno

Mladšia Brianna zobrala svoju novú kariéru vážne a údajne jej so všetkým začal pomáhať aj jej manžel. 28-ročná žena stála pred neľahkou dilemou, no rozhodla sa skoncovať s učiteľstvom.

Pre Fox News povedala, že koncom vlaňajšieho roka zarobila v priebehu dvoch mesiacov takmer milión dolárov.

„Veľa ľudí sa ma pýta, prečo som si jednoducho popri učiteľstve nezohnala ešte jednu normálnu prácu na čiastočný úväzok. Učitelia si však všetku prácu nosia domov. Neprestávame pracovať, keď vyjdeme zo školy," uviedla pre The Sun.

Všetky tieto udalosti sa odohrali pár mesiacov dozadu, odvtedy Brianna predsa len zatúžila po normálnej práci. Na pozícii špecialistky na podporu komunity sa však ohriala len päť dní. Dovtedy, pokým sa jej nový zamestnávateľ neoboznámil s jej porno kariérou a neprepustil ju.

Zdroj: Dnes24.sk