25. december 2023 Nové ATRAKCIE oživia fantáziu aj dedičstvo predkov: Navštíviť môžete svet z AVATARA, FOTO Novovzniknutými produktmi cestovného ruchu chcú upriamiť pozornosť turistov na pomyselnú vstupnú bránu do regiónu Horehronie.

Potreba zatraktívniť ponuku regiónu Horehronie aj počas nepriaznivého počasia viedla k vytvoreniu dvoch interiérových/in­doorových projektov Jeden z nich sa nachádza v obci Nemecká (okres Brezno), časť Zámostie, v budove bývalej obecnej školy. Jej nevyužívané priestory sa stali miestom Rozprávkového sveta, na ktorom pracovali talentovaní umelci z Centra nezávislého vizuálneho umenia – Umno, z Banskej Bystrice. Informuje o tom Región Horehronie.

Pandora z Avatara

Vďaka nim sa podarilo zrealizovať prvú etapu rozvojového zámeru v celkovej sume 22-tisíc eur, z toho podpora Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja /RA BBSK/ cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/ Región Horehronie bola v hodnote 8-tisíc eur, vlastné zdroje poskytnuté zo strany Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie boli vyčíslené sumou 4-tisíc eur a vklad obce Nemecká bol 10-tisíc eur.

"Ako prvá prešla rozsiahlou rekonštrukciou miestnosť, ktorá svojou rozlohou predstavuje najväčšiu plochu v budove, a z toho dôvodu bola ako z finančného, tak aj z časového hľadiska najnáročnejšia. Jej samotná obnova trvala necelý pol rok, od júna do decembra, pričom zahŕňala vypratanie priestorov, tematické vymaľovanie a úpravu stien, až po umiestnenie figurín a nainštalovanie potrebných inštalácií, ktoré umocňujú celkovú atmosféru. Tematicky je venovaná celosvetovo známemu filmu, ktorým je Avatar“, uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie, Petra Ridzoňová Hlásniková.

Keďže ide o finančne náročný projekt, ktorý sa plánuje ešte rozširovať aj o vonkajšie figuríny pre celkové zatraktívnenie, realizácia je rozdelená do viacerých etáp. Prevádzka tohto „múzea“ bude spadať pod Turisticko-informačné centrum Dolné Horehronie so sídlom v Brusne, ktoré bolo uvedené do prevádzky v októbri tohto roku. Rezervácie budú spustené od januára 2024.

