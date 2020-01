21. január 2020 Tlačové správy Nové lavičky, knižnica alebo úle? Zákazníci Tesca rozhodnú o rozdelení 170-tisíc eur na komunitné projekty

Nové lavičky v lesoparku, včelín, bylinková záhrada alebo workshopy o zdravom životnom štýle. Presne 231 nápadov na zlepšenie života v regiónoch Slovenska podporí sumou 170-tisíc eur spoločnosť Tesco aj tento rok.

Zdroj: Tesco

Urobí tak v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. O rozdelení financií na vybrané komunitné projekty už siedmykrát rozhodnú zákazníci Tesca.

,,Každý zákazník môže v predajni Tesco hlasovať za jeden z troch projektov zo svojho regiónu. Vhodením žetónu získaného za nákup rozhoduje o výške grantu, akým podporíme realizáciu jeho obľúbeného projektu. Tak ako každý rok, aj tentoraz Tesco podporí projekt s najvyšším počtom žetónov grantom 1 300 eur, druhé miesto sa bude tešiť zo 600 eur a projekt na treťom mieste získa 300 eur. Možnosť zahlasovať v grantovom programe využíva čoraz viac Slovákov. Len počas šiestej edície vhodili naši zákazníci do hlasovacích zariadení takmer 4 milióny žetónov. Nesmierne nás to teší, lebo to znamená, že ľuďom záleží na podpore prostredia, v ktorom žijú a pracujú,“ hovorí Katarína Pšenáková, manažérka CSR pre Tesco na Slovensku.

Zákazníci môžu o rozdelení 170-tisíc eur medzi jednotlivé projekty rozhodnúť do 16. februára 2020 vo všetkých predajniach Tesco. Výsledky oznámi Tesco na konci februára tohto roka.

,,Do aktuálnej siedmej edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame prihlásili neziskové organizácie, školy, centrá voľného času a iné verejnoprospešné organizácie až 370 projektov na zlepšenie života vo svojom okolí. Prihlásené projekty boli napísané na výbornej úrovni a pre odbornú komisiu bolo veľmi náročné vybrať 231 finálnych projektov, ktoré postúpili do hlasovacej fázy. Od dnešného dňa sú komisiou už naši zákazníci, keďže sú to práve oni, kto rozhodne o tom, akú výšku grantu získajú jednotlivé projekty,“ dodáva Katarína Pšenáková.

Prevažná časť projektov, za ktoré môžu zákazníci hlasovať v siedmej edícii, je zameraná na oblasť zdravia a športu. Za doterajších šesť edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame darovala spoločnosť Tesco viac ako 800-tisíc eur na realizáciu takmer 1 000 komunitných projektov.

Vďaka podpore Tesca môžu miestne organizácie skrášľovať svoje okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí a zvierat či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách v komunitách po celom Slovensku.

Pravidlá programu a ďalšie informácie o súčasných i predošlých edíciách nájdete na https://tesco.sk/pomahame/.

