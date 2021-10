Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Novela vysokoškolského zákona sa dotkne aj DĹŽKY externého štúdia Zmenou je tiež financovanie vysokých škôl podľa kvality, čo umožní školám profilovať sa podľa svojich silných stránok. 25. október 2021 Zo Slovenska

25. október 2021 Zo Slovenska Novela vysokoškolského zákona sa dotkne aj DĹŽKY externého štúdia Zmenou je tiež financovanie vysokých škôl podľa kvality, čo umožní školám profilovať sa podľa svojich silných stránok.

Návrh novely vysokoškolského zákona počíta so zmenou dĺžky externého štúdia. Cieľom je aj zmena rektora verejnej vysokej školy. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Dobrá správa pre externistov

V súčasnosti platí, že rektora volí akademický senát. Ako vysvetlil v pondelok štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis, po novom to bude vyzerať inak.

„Rektora bude spoločne voliť v spolupráci akademický senát a správna rada ako jeden celok,“ povedal Paulis.

Novela zákona skracuje externé štúdium späť na päť rokov. Úlohou je aj možnosť získania finančných prostriedkov podmienených plnením merateľných ukazovateľov, pôjde o takzvané výkonnostné zmluvy.

Vďaka nim bude podľa rezortu školstva možné vysokú školu lepšie prepojiť s praxou, čím sa zohľadnia potreby trhu práce a pomôže to študentom s výberom povolania, ktoré má dobré uplatnenie.

